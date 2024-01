KT, 아시아 해저케이블 건설 MOU 체결

(왼쪽부터)Bogi Witjaksono Wholesale&International Service of Telin Director, Ririek Adriansyah President&CEO of PT Telkom Indonesia, Budi Satria Dharma Purba CEO of Telin, 권훈 KT Enterprise통신사업본부 글로벌통신사업 담당, 김이수 KT Enterprise통신사업본부 글로벌네트워크설계부장, 전주효 KT Enterprise통신사업본부 글로벌백본사업팀장. [사진=KT]