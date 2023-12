롯데마트·슈퍼, 디즈니와 대규모 컬래버…캐릭터 상품 봇물

연말연시 '디즈니 100주년 WISH' 캠페인, 내년 1월말까지 전개

그로서리 300여종 적용, 토이저러스 '디즈니마켓', 포토존 운영

고객들이 롯데마트 제타플렉스 서울역점 매장 입구에 위치한 디즈니 100주년 WISH 캠페인 크리스마스 대형 포토존을 즐기고 있다.[사진=롯데쇼핑]

롯데마트·슈퍼가 따뜻한 연말연시를 위해 디즈니코리아와 손을 맞잡았다.

롯데마트·슈퍼는 내년 1월 31일까지 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 ‘Diseny100 : May Your Wishes Come True’ 컬래버레이션 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다.

이번 캠페인은 디즈니 100주년과 내년 1월 3일 개봉을 앞둔 디즈니 100주년 애니메이션 작품 ‘위시’ 개봉을 기념해 디즈니 상품으로 가족과 친구 등 주변에 따뜻한 사랑을 선물하자는 의미에서 기획됐다.

롯데마트·슈퍼는 먼저 그로서리 중심의 디즈니 캐릭터 패키지 상품 300여종을 선보인다. ‘미키·미니·엘사’ 등 디즈니 캐릭터 패키지의 ‘마블나인 한우’, ‘설향딸기’ 등 신선 상품들을 판매한다. 또 롯데마트 자체 브랜드 ‘오늘좋은 우유’ PB(자체브랜드) 상품 패키지에도 디즈니 캐릭터를 적용한다. 이외에도 델리, 베이커리 등 더욱 다양한 카테고리에서 디즈니 캐릭터 패키지 상품들을 순차 출시할 예정이다.

롯데마트는 토이저러스 4개점(잠실점·은평점·수원점·청량리점)에서 오는 16일부터 내년 2월까지 디즈니 캐릭터 상품 700여종을 만나볼 수 있는 숍인숍 형태의 ‘디즈니 마켓’을 오픈한다. 어린이를 위한 완구는 물론 캐릭터 선호도가 높은 2030 소비자들을 타깃으로 팬시, 문구, 데코 상품들을 판매한다. 인스타그래머블한 매장 연출을 통해 디즈니 마니아층을 비롯해 다양한 볼거리를 찾는 ‘어른이’들의 발걸음을 사로잡을 계획이다.

토이저러스 전 점에서는 ‘디즈니 아크릴스탠드 스위트박스’, ‘디즈니 100주년 마블 카드 스티커’, ‘디즈니 100주년 리유저블컵’, ‘미키마우스 캐릭터 장바구니’ 등 다양한 단독 상품들을 선보인다. 27일까지는 디즈니 패션돌, 마블 피규어 최대 20% 할인 등 크리스마스 시즌을 겨냥한 할인 행사도 진행한다.

롯데마트·슈퍼는 디즈니 캐릭터 패키지 상품을 구매하는 고객 대상으로 경품 이벤트도 진행한다. 내년 1월 3일까지 캐릭터 패키지 상품을 1개 이상 구매한 고객이라면 롯데마트 오프라인 전용 애플리케이션 ‘롯데마트GO’ 이벤트 페이지에서 누구나 경품 응모에 참여할 수 있다. 추첨을 통해 1등 2명에게는 300만원 상당의 항공권과 입장권으로 구성된 ‘도쿄 디즈니랜드 나들이권’을 증정한다. 이외에 ‘스노우 포인트 120만점’, ‘롯데시네마 영화관람권’ 등이 준비돼 있다. 제타플렉스 잠실점, 제타플렉스 서울역점 등 총 9개 점포에서는 오프라인 매장에서 10만원 이상 장을 본 고객을 대상으로 디즈니 캐릭터가 그려진 리유저블 컵을 증정하는 이벤트도 진행한다.

롯데마트·슈퍼는 12월 한 달간 롯데마트·슈퍼 매장에서 ‘겨울왕국’, ‘미녀와 야수’ 등 디즈니 애니메이션 OST 및 인기 캐롤을 송출해 크리스마스 분위기를 연출한다. 제타플렉스 잠실점과 제타플렉스 서울역점 등 총 10개 점포에서는 ‘Diseny100 : May Your Wishes Come True’ 테마의 화려한 크리스마스 대형 포토존을 운영해 볼거리와 즐길 거리가 가득한 쇼핑 공간을 구현할 예정이다.

장호준 롯데마트 커머셜플랜팀장은 “월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 고객들에게 가족과 함께 즐거운 겨울을 보낼 수 있는 색다른 쇼핑 경험을 제공하고자 한다”며 “롯데마트·슈퍼는 앞으로도 차별화된 상품은 물론 특별한 쇼핑 콘텐츠를 제공하기 위해 지속적으로 노력할 예정”이라고 말했다.

ksh333@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지