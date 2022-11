[알림장] 11월 3주, 코딩이야? 게임이야?…아이스크림홈런 외 7가지 학습

끝나지 않는 코로나19 시대. <신아일보>는 일상과 함께 할 수 있는 시간을 찾아주기로 했다. 생활 속 뗄 수 없는 ‘교육, 가전‧가정제품, 자동차, 게임’ 5대 분야를 선정, 매주 분야별 알찬 정보를 접할 수 있게 전달한다. 이에 ‘위클리 시리즈’ 코너를 마련, △알림장 △가전숍 △키친쿡 △주차장 △PC방 타이틀로 매주 토요일과 일요일 독자들을 찾아간다.

‘알림장’은 교육기업의 온‧오프라인 교육 소식과 학생들 학습법 내용을 담는다.

아이스크림홈런의 코딩 프로그램인 ‘코드모스 코딩모험’ 프리미엄 교육 과정 장면.[사진=아이스크림에듀]

11월3주 ‘알림장’에는 코딩 학습법과 문해력 영업독서법이 제시됐다. 아이스크림홈런은 게임하듯 코딩을 교육하는 프로그램을 선보였다. YBM은 문해력을 높일수 있게 미국 학교와 연계해 도서 1000여권을 이용할 수 있게 만들었다. 그외 웅진씽크빅은 중등 영어·수학 전문학원을 확대했다. 도서는 내년 트렌드 전망에 대한 관심이 지속되면서 ‘트렌드 코리아 2023’이 5주 연속 1위를 차지, 이번 주에도 관심을 이어갈 전망이다.

◇아이스크림 홈런- 게임처럼 코딩 ‘코드모스 코딩모험’ 오픈

아이스크림에듀의 초중등 스마트러닝 브랜드 ‘아이스크림 홈런’이 게임하듯 재미있게 코딩을 배울 수 있는 프로그램 ‘코드모스 코딩모험’ 프리미엄 과정을 오픈했다. 코드모스 코딩모험은 코딩교육 솔루션 전문기업 ‘로지브라더스’와 제휴한 초등학생용 코딩교육 프로그램이다. 우주견습 탐정 '인트'가 미스터리한 사건이 발생한 여러 행성들을 여행하며 코딩 개념을 배우고 사건을 해결해 나간다는 내용의 스토리텔링 콘텐츠다. 학습자는 스토리에 따라 게임 하듯이 재미있게 코딩을 배울 수 있는 것이 가장 큰 특징이다. 프리미엄 과정에서 제공되는 학습 미션의 개수는 총 820개다.

◇YBM넷 ‘YBM리더스’- 문해력 발달 돕는 영어 독서법 제시

YBM넷이 운영하는 온라인 영어 도서관 YBM리더스는 호튼 미플린 하코트의 미국 초등학교 연계 도서 1000여권을 자유롭게 이용할 수 있다. YBM리더스는 셀프 레벨 테스트를 통해 학습자에게 맞는 도서를 선택할 수 있다. 문학을 비롯해 사회, 과학, 수학 등 영역별 도서를 준비해 학습자의 선택권을 넓혔다. 독서 후에는 해당 독서에 대한 온라인 학습까지 진행돼 문해력과 영어 실력을 동시에 향상시킬 수 있다. 또한 독서이력관리시스템을 적용해 1주일 평균 독서량 등 통계 등을 확인할 수 있어 독서 목표량 등을 스스로 계획해 자기주도적 학습을 할 수 있다.

효양고등학교 학생이 캠블리 화상영어 수업을 듣고 있다.[사진=캠블리]

◇웅진씽크빅- 중등 영수 전문 ‘웅진 프라임 학원’ 본격화

웅진씽크빅은 ‘웅진 프라임 학원’ 프랜차이즈 사업을 론칭했다. ‘웅진 프라임 학원’은 웅진씽크빅의 42년 교육노하우를 담은 중등 영어·수학 전문 학원으로 현재 전국 60여개 직영점이 있다. AI 중학 플랫폼 ‘웅진스마트올중학’을 통해 개인 맞춤형 커리큘럼을 제시하며 전담 교사의 ‘1:1 멘토링’, 정확한 학습 수준 확인을 위한 ‘정기 평가’, 상위권 학습자를 위한 ‘대치동 강의’ 등 전문적인 학습 서비스를 제공한다. 웅진씽크빅은 ‘웅진 프라임 학원’ 프랜차이즈의 원활한 운영을 돕고자 체계적인 학원 운영 시스템을 도입하고 학습 관리 전용 애플리케이션으로 학원 강사, 학생, 학부모가 직접 소통하며 실시간 학습 피드백을 공유하도록 지원한다.

◇교원- 애니메이션 ‘지오레인저’ 론칭…캐릭터 활용 IP사업 강화

교원그룹은 자체 개발‧제작 캐릭터 소스리아를 활용한 애니메이션 ‘지오레인저’를 론칭했다. ‘지오레인저’는 지질학이라는 의미의 ‘지올로지(Geology)’와 특공대라는 의미의 ‘레인저(ranger)’의 합성어다. 애니메이션은 소스리아 캐릭터들이 지오레인저로 변신해 지질 명소를 배경으로 해안환경정화 활동 등을 수행하며 환경을 지키는 내용을 담았다. 첫번째 지오레인저 시리즈로 경상북도와 협력해 포항, 경주, 영덕, 울진 일대의 동해안 지질공원을 배경으로 한 영상 콘텐츠를 기획·제작 했다. 아이들에게 환경보호의 가치와 지질에 대한 내용을 흥미롭게 전달하고자 해양 동물의 중요성, 바다 오염 물질의 피해 등 다양한 주제로 꾸며졌다.

지오레인저 이미지.[사진=교원]

◇캠블리- 효양고등학교와 화상영어 수업 프로젝트

글로벌 화상영어 캠블리(CAMBLY)가 경기도 이천시 소재 효양고등학교와 손잡고 화상영어 수업 프로젝트를 실시한다. ‘캠블리’는 북미권 원어민으로만 강사가 구성된 화상영어 프로그램이다. 효양고등학교는 올해 ‘캠블리’를 활용한 ‘원어민 화상영어 프로젝트’를 통해 읽기와 듣기 중심의 공교육에서 영어말하기 능력도 함께 배양하는 실질적인 ‘영어사용자’로서 학생들을 길러내고 있다. 특히 고3 학생들의 경우 수업 이후 원어민 강사(tutor)들의 피드백을 종합해 각자의 생활기록부에 내용을 반영하는 등 대학입시에서의 경쟁력을 높였다.

◇뮤직에듀벤처- ‘마이 퍼스트 누보 색소폰 Class 연주’ 교재 출시

음악 교육 브랜드 뮤직에듀벤처는 누보 색소폰용 교재인 ‘마이 퍼스트 누보 색소폰 Class 연주’를 출간했다. 이 교재는 기초 학습 후 누보 색소폰으로 다양한 연주를 즐기고 싶은 분들을 위해 제작했다. 명탐정 코난 O.S.T, All of me, Danny Boy 등 색소폰의 음역대에 맞게 편곡된 연주곡 47곡이 수록됐다. 연주 자세부터 부는 방법, 리드 교체 방법 등을 담았으며 중음역부터 시작해 저음, 고음, 임시표까지 모든 곡마다 운지 방법을 그림으로 설명하고 있어 초보자도 손쉽게 연습할 수 있다. 누보 색소폰은 취미 연주는 물론 학원, 학교 악기 수업에 손쉽게 활용할 수 있는 친환경 재질의 악기다.

'MBTI 달력' 증정 이벤트 안내 이미지.[사진=금성출판사]

◇금성출판사 ‘티칭허브’- 학생 진로 지도 돕는 ‘MBTI 달력 증정’ 이벤트

금성출판사 티칭허브는 초·중·고 교사를 대상으로 ‘2023 MBTI 진로 탐색 달력’ 무료 제공 이벤트를 30일까지 실시한다. MBTI 유형별 학습법 및 진로 탐색 정보를 결합해 출간한 ‘2023 MBTI 진로 탐색 달력’을 티칭허브 정회원 교사에게 무료 증정한다. 30일까지 티칭허브 사이트에서 신청하면 선착순으로 200명의 교사에게 제공되며 신청 교사 1인당 달력 10개를 증정해 주변 교사들과 나눠 사용할 수 있다. ‘2023 MBTI 진로 탐색 달력’은 성격 유형 분류 검사인 MBTI에 따른 진로 탐색 방법, 어울리는 직업, 성격 유형별 학습법 등을 수록해 학생들의 진로 지도에 도움을 줄 수 있도록 제작했다.

◇좋은책신사고- 전국 지역 총판 초청 ‘파트너스 데이’ 개최

좋은책신사고는 전국 지역 총판 초청 ‘파트너스 데이’를 지난 8일 서울 마곡 본사에서 개최했다. 파트너스 데이는 전국 총판 파트너들과 좋은책신사고의 사업 방향을 공유하고 본사와 총판 간의 협력을 강화하기 위해 마련된 행사다. 특히 전국 총판들의 영업을 지원하기 위해 2023년도 교사용 도서와 판촉물을 2022년 11월부터 1년간 무상 지원한다. 다가오는 겨울방학에는 무지 노트, 필통 등 집중 판촉물 9종 총 170만2000개를 무상 제공할 계획이다. 또한 본사와 총판 간의 비용 정산에 투입되는 시간과 노력을 줄일 수 있도록 비용 정산 절차를 간소화에 나선다.

◇도서 ‘예스24’- ‘트렌드코리아 2023’ 5주 연속 1위, ‘아버지의 해방일지’는 5주 연속 2위

예스24 11월 2주 종합 베스트셀러에는 다가올 2023년 소비 트렌드를 전망한 ‘트렌드 코리아 2023’이 5주 연속 1위 자리를 지켰다. 압도적 몰입감과 먹먹한 감동으로 호평받고 있는 작가 정지아의 소설 ‘아버지의 해방일지’는 5주 연속 2위다. 초등 문학 속 다양하고 흥미로운 어휘들을 일력에 담은 ‘이은경쌤의 초등어휘일력 365’는 전주보다 두 계단 오른 3위에 안착했다. 20만부 판매 기념 단풍 에디션을 선보인 작가 김호연의 소설 ‘불편한 편의점 2’는 4위에 자리했다. 경제적 자유를 쟁취한 라이프해커 자청의 인생 역주행 공략서 ‘역행자’는 전주보다 두 계단 올라 5위를 기록했다.

11월 2주 종합 베스트셀러 톱20.[표=예스24]

