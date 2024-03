넥슨 블루아카이브, '황륜대제' 이벤트 진행

신규 캐릭터 '응원단 코토리', '체육복 하루나' 등장

넥슨은 13일 자사 서브컬처 게임 블루아카이브가 황륜대제 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트에서는 신규 캐릭터 '응원단 코토리'와 '체육복 하루나'가 출시된다. 응원단 코토리는 '밀레니엄 사이언스 스쿨'의 '엔지니어부' 소속 스트라이커 학생으로 부채꼴 범위 내 적에게 공격력에 비례한 피해를 입히는 EX스킬을 보유하고 있다. 응원단 코토리는 오는 21일까지 만나볼 수 있다. 21일부터는 '체육복 하루나'를 만날 수 있다. 체육복 하루나는 '게헨나 학원'의 '미식연구회' 소속 진동 타입 스페셜 학생으로 원형 범위 내 아군 4인을 지정한 위치로 이동 후 치유력에 비례해 회복시키는 EX스킬을 가지고 있다.

신규 캐릭터와 함께 '키보토스'에서 진행되는 대운동회 황륜대제 이야기를 담은 'On Your Mark@MILLENIUM'과 'Get Set, GO!' 이벤트도 복각한다. 각 이벤트 스토리의 첫 번째 스테이지를 완료하면 '응원단 히비키'와 '체육복 하스미'를 획득할 수 있다.

넥슨은 황륜대제를 더욱 재밌게 즐길 수 있도록 운동회와 관련된 다양한 정보를 제공하는 이벤트 페이지 '황륜대제 중게 사이트'도 오픈했다. 이와 함께 투표 이벤트도 진행된다. 공식 유튜브 페이지에서 투표에 참여하면 종목별로 '청휘석 200개'를 획득할 수 있다. 종목별 선수 소개 및 인터뷰 영상도 시청할 수 있다.

이 밖에도 '키보토스식 트레이닝', '속공! 키보토스 배구대회!' 등 2종의 미니게임도 제공한다. 키보토스식 트레이닝은 '스미레'와 '시로코'를 조작해 에너지 드링크를 획득하는 미니게임이다. 키보토스 배구대회는 '유우카', '마리', '하스미'를 조작해 배구를 즐기는 미니게임이다.

