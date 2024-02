컴포즈커피, BTS 뷔 출연 광고 조회수 1000만회 돌파

방탄소년단 뷔가 출연한 컴포즈커피 신규 광고 영상이 공개 2주 만에 유튜브 누적 조회수 1000만회를 돌파했다. [사진=컴포즈커피]

컴포즈커피는 방탄소년단(BTS) 뷔가 출연한 신규 광고 영상이 공개 2주 만에 유튜브 누적 조회수 1000만회를 돌파했다고 7일 밝혔다.

컴포즈커피는 지난달 16일 뷔가 출연한 광고를 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다. 이번 광고는 ‘모두가 컴포즈커피의 소중한 고객’이라는 의미가 담긴 “V is a composer, eVeryone is a composer”이라는 메시지를 전하고 있다.

광고 속에서 뷔는 컴포즈커피의 바리스타와 고객, 1인 2역을 연기하며 작곡가와 컴포즈커피를 즐기는 소비자를 일컫는 애칭인 ‘컴포저(composer)’의 중의적인 의미를 감각적으로 표현했다.

또한 CF 감독인 유광굉 감독의 연출이 더해져 트렌디하고 독보적인 영상미로 공개 하루 만에 조회수 100만회를 돌파하기도 했다.

컴포즈커피 관계자는 “뷔와의 시너지로 컴포즈커피도 올해 더욱 도약하는 한 해가 되길 기대한다”고 말했다.

love1133994@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지