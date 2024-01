[CES2024] 삼성전자, 갤럭시 언팩 티징영상 공개

갤럭시 AI로 완전 새로운 사용자 경험 선보일 것

8일(현지시간) 미국 라스베이거스의 랜드마크 스피어(Sphere)에서 공개된 '갤럭시 언팩' 디지털 티징 영상.[사진=삼성전자]

삼성전자의 갤럭시 언팩 티징 영상이 세계 최대 가전·IT 박람회 ‘CES 2024’에 등장했다.

10일 삼성전자에 따르면, 8일(현지시간) CES 2024가 열리고 있는 미국 라스베이거스의 랜드마크 스피어(Sphere)에서 ‘갤럭시 AI’에 대한 기대감을 높이는 대규모 디지털 티징 영상이 공개됐다.

이 영상은 이달 17일 ‘삼성 갤럭시 언팩’을 통해 소개될 갤럭시 AI와 신제품에 대한 기대감을 높였다.

영상에는 디즈니플러스(Disney+)에서 스트리밍 중인 ‘왓 이프…?(What if…?) 시즌2’의 인기 캐릭터 닥터 스트레인지가 등장한다. 시그니처 원형 포털 공간을 통해 라스베이거스의 주요 랜드마크 등이 소개된다.

특히 캐릭터가 무한한 가능성의 포털을 여는 장면은 '갤럭시 AI'의 완전히 새로워진 사용자 경험을 암시했다.

영상의 마지막은 “새로운 시대가 갤럭시 AI와 함께 온다(A new era is coming with Galaxy AI)”는 메시지로 마무리되며 ‘갤럭시가 AI가 무한한 가능성을 열어줄 것’이라는 의미를 담고 있다.

최승은 삼성전자 MX사업부 마케팅팀장(부사장)은 “삼성전자는 갤럭시 언팩 2024를 통해 모바일 AI의 새로운 시대를 열 것”이라며 “갤럭시 AI의 혁신을 통해 세상과 세상을 연결하는 완전히 새로워진 사용자 경험을 선보일 것”이라고 말했다.

한편 삼성전자는 17일 오전 10시(현지시간), 미국 캘리포니아주 새너제이(San Jose)에서 갤럭시 신제품을 선보일 예정이다.

