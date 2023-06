웅진씽크빅 매쓰피드, 북미 학부모 선정 '가족친화 최고제품'

3개 어워드 수상…공교육 플랫폼 입점 이어 글로벌 컨퍼런스 참가

'매쓰피드 판로 확대' 설명 포스터. [사진=웅진씽크빅]

웅진씽크빅 인공지능(AI) 기반 초·중등 연산앱 '매쓰피드'가 북미 학부모가 선정하는 교육 어워드에 이름을 올렸다.

28일 웅진씽크빅에 따르면 매쓰피드는 △'Parents` Picks Awards'의 'The Best Products for Elementary Kids 2023(최고의 초등학생을 위한 제품)' △'Mom`s Choice Awards'의 'Best in family-friendly media, products and services(최고 가족 친화 제품)'로 각각 선정됐다. 두 어워드 모두 북미 학부모가 엄격한 기준에 따라 심사하는 전통적인 어워드다.

매쓰피드는 또한 현지 교사가 직접 학습용 앱을 사용해보고 평가하는 EAS(Educational App Store) 인증에서도 최고점을 받았다. 가장 획기적인 에듀테크 솔루션을 시상하는 'EdTech Breakthrough'에서도 'Best Student Personalization(최고의 학생 개인화 솔루션)'으로 선정됐다.

웅진씽크빅은 북미 학부모와 교사 모두에게 교육 효과를 인정 받은 매쓰피드 판로 확대를 본격화하고 있다. 지난달 현지 공교육 플랫폼 'Clever(클레버)'에 입점한 데 이어 28일(현지시간)까지 미국 필라델피아에서 열리는 'ISTELive 23' 컨퍼런스에도 참여한다. 하반기 중에는 앱 내 LMS(학사관리 운영 플랫폼) 시스템을 구축해 본격적인 공교육 시장 진입에 나설 예정이다.

정진환 웅진씽크빅 에듀테크연구소장은 "매쓰피드가 혁신성뿐만 아니라 뛰어난 학습 효과와 공교육 현장에서 활용할 만한 경쟁력을 가진 것이 공식적으로 입증됐다"며 "제품의 우수함이 인증된 만큼 앞으로 북미 지역 내 인지도를 높이고 더욱 많은 학생이 활용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

