현대차, 中 LACMA와 문화예술 파트너십 활동 확장

파트너십 프로젝트 통해 글로벌 소비자에게 특별한 경험 선사

중국 상하이 유즈 미술관 전경. (사진=유즈 미술관)

현대자동차가 중국에서 문화예술 파트너십 활동을 확장한다.

현대차는 6일(현지 시간) 지난 2015년부터 장기 파트너십을 맺어온 ‘LA 카운티 미술관(LACMA)’과 중국 상하이 유즈 미술관(Yuz Museum Shanghai)에서 문화예술 파트너십 활동을 확장한다고 밝혔다.

현대차는 이번 파트너십을 통해 LACMA와 유즈 미술관 파트너십을 알리는 첫 전시인 <In Production: Art and the Studio System>전을 비롯해 앞으로 이어질 전시와 다양한 프로그램을 후원하게 된다.

LACMA와 유즈 미술관 설립자 부디 텍(Budi Tek)이 2018년 발표한 공동 재단 설립을 기반으로 현대차와 추진하게 된 파트너십은 LACMA와 유즈 미술관이 공동 설립한 ‘유즈 재단(YUZ Foundation)’을 중심으로 운영될 계획이다.

또 전시·프로그램·컬렉션 관리 전반에 LACMA와 유즈 미술관이 공동 기획한다. 현대차는 개막 전시를 비롯한 전시 후원, 프로그램 운영을 함께 진행한다.

현대차는 앞으로 상하이에서도 다양한 전시와 프로그램을 통해 현지·글로벌 소비자와 소통하고 특별한 경험을 선사할 예정이다.

현대차 관계자는 “현대차는 지난 2015년부터 유럽·미주·아시아에서 미술관 파트너십은 물론 다양한 프로젝트를 통해 소비자에게 특별한 경험을 전달하고자 문화예술 활동을 적극적으로 전개해 왔다”며 “이번 신규 파트너십 프로젝트를 통해 최근 중국 상하이 문화예술계의 빠른 변화와 발전에 기여할 수 있길 바라며, 더 많은 소비자에게 색다른 경험을 선사할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

오는 7일 개막하는 <In Production: Art and the Studio System>은 LACMA와 유즈 미술관이 공동 기획한 첫 전시다.

이번 전시는 시각 예술 또는 할리우드 영화의 제작 현장이 지난 20년간 어떠한 모습으로 변모했는지 보여 주는 현대미술 전시로, LACMA 소장품 중 영화·영상 분야와 연계된 24명의 현대미술 작가의 작품들로 구성됐다.

개막 전시에 이어 내년 3월과 5월에 각각 현대자동차 후원 전시가 선보여질 예정이며, 이외 현지 소비자와 소통하고 공유할 수 있는 다양한 프로그램을 기획해 추진할 계획이다.

한편, 현대차는 테이트 미술관, 국립현대미술관, LACMA 등 세계적인 미술관들과 각각 10년 이상의 장기 파트너십을 맺는 등 다양한 글로벌 아트 프로젝트를 이어가며 중장기적 문화예술 후원 활동을 펼치고 있다.

글로벌 문화예술계와 공고한 파트너십을 바탕으로 자동차 개발과 기업 경영 전반에 문화예술적 가치를 접목해 혁신적이고 차별화된 현대차만의 가치를 개발해가며 브랜드 철학을 전달하고 있다.

selee@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지