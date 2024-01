손대구 교수. (사진=계명대 동산병원)

대구 계명대 동산병원 성형외과 손대구 교수가 지난해 11월11일 대한성형외과학회 학회지인 ‘Archives of Plastic Surgery(APS)’에 'Objective quantification of the impact of blepharoplasty on the superior visual field'라는 제목의 논문으로, 2023년 최우수논문상을 수상했다.

손 교수는 제34대 대한성형외과학회 회장으로 선출되기도 했다. 임기는 2025년부터 2년간이다.

한편, 손대구 교수는 계명의대 졸업(88), 경북대 의학박사, 미국 텍사스대학 MD앤더슨 암센터에서 연수했으며, 대구동산병원장, 동산의료원 대외협력처장, 비서실장, 전산차장, 연구처장, 대한미세수술학회장, 동산의료선교복지회 위원장, 동산병원 성형외과장, 계명의대 대외협력과장 등을 역임했다.