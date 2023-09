대웅제약 '나보타', 편두통 치료 미국 특허 획득

파트너사 이온바이오파마, 투여 편의성 개선

"글로벌 보툴리눔 톡신 치료시장 진입 가속화"

'나보타' 제품컷.[이미지=대웅제약]

대웅제약 보툴리눔 톡신 제제 ‘나보타’의 편두통 치료 특허를 미국에서 획득했다.

10일 대웅제약에 따르면, 대웅제약의 미국 파트너사 이온바이오파마(AEON Biopharma, Inc.)는 미국 특허청(USPTO)으로부터 보툴리눔 톡신 ABP-450(한국 제품명 나보타)에 대해 ‘편두통 치료용 신경독소 조성물(Neurotoxin Compositions for Use in Treating Headache)’로 특허를 받았다.

이온바이오파마는 기존 보툴리눔 톡신 제제에 비해 투여 횟수를 줄이고 투여 위치도 변경해 사용 편의성을 획기적으로 개선하고 부작용을 줄인 점을 인정받아 특허를 획득했다. 이 특허는 미국에서 2041년까지 독점적 권리를 보호받는다.

대웅제약은 이번 나보타의 편두통 특허 획득으로 이온바이오파마가 미국에서 진행 중인 삽화성(간헐적) 편두통, 만성 편두통 치료를 위한 임상 2상도 순조롭게 이어질 것으로 보고 있다.

대웅제약은 삽화성·만성 편두통 외에 △경부 근긴장이상 △위마비 △외상 후 스트레스장애(PTSD) 등으로 치료 적응증 범위를 확장해 나갈 계획이다.

대웅제약은 이를 통해 지난해 65억달러(약 8조3000억원) 규모의 글로벌 보툴리눔 톡신 시장 중 53% 비중인 치료 시장을 공략한다는 방침이다.

박성수 대웅제약 부사장은 “이번 나보타의 편두통 특허 획득으로 편두통 치료 적응증 허가도 세계 두번째로 받게 될 것으로 기대한다”며 “이온바이오파마와 긴밀한 협력을 통해 나보타의 신속한 치료 적응증 시장 진입을 이뤄낼 것”이라고 말했다.

한편 이온바이오파마는 올해 하반기 삽화성 편두통 적응증의 임상 2상 톱라인 발표를 앞두고 있다. 내년에는 만성 편두통 적응증의 임상 2상 톱라인 결과를 발표할 계획이다.

또 경부 근긴장이상 적응증은 올해 중 2상을 종료하고 내년에는 3상에 진입할 계획이다. 위마비 적응증은 임상 2상 신청계획서를 제출했다. 외상후 스트레스 장애(PTSD) 적응증은 전임상 단계다.

