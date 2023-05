천재교육 T셀파, '2023 T멘토 킥오프' 행사 개최

T셀파, 전국 초∙중∙고 교사 대상 'T멘토' 모집해 400명 선정

천재교육∙천재교과서의 교수학습지원서비스 T셀파(티셀파)가 지난 13일 서울교육대학교에서 ‘2023년 T멘토 킥 오프’ 행사를 성황리에 개최했다고 16일 밝혔다.

T멘토는 AI∙디지털 시대 미래교육 전문가로서 교사의 성장을 지원하기 위해 T셀파가 운영하는 교사 지원 프로그램이다. T셀파는 지난 달 20일부터 26일까지 신청을 받아 전국 초∙중∙고 교사 400명을 T멘토로 선정했다.

위 아 티처스, 위 아 티멘토(We are Teachers!, We are T-mentor!)를 슬로건으로 진행된 이날 행사에는 박정과 천재교과서 대표와 김황 T셀파사업본부 부문장, 조한삼 천재교육 AI센터장을 비롯한 관계자와 교사들이 온오프라인으로 참석해 미래교육 선도를 위한 협력 의지를 다졌다.

디지털미디어 교육콘텐츠 교사연구협회 몽당분필의 식전행사를 시작으로 행사 1부에서는 박정과 대표의 환영사와 ‘AI∙디지털 전환 시대 교사 역할의 중요성’을 주제로 한 김진숙 KERIS 디지털교육정책본부 수석연구위원의 특강, 참쌤스쿨 대표 김차명 교사 외 선도교사 5명으로 구성된 에듀토크 콘서트 ‘미래교육을 위한 교사의 전문성과 역할의 변화’가 진행됐다. 2부에서는 조한삼 천재교육 AI센터장의 ‘AI 디지털 교과서를 위한 천재교육의 AI기술’ 특강이 이어졌으며 T셀파 및 T멘토의 향후 활동을 안내하는 시간이 마련됐다.

이 밖에도 T셀파의 학생 참여형 디지털 수업도구인 ‘클래스핑퐁’과 ‘클래스링크’, 학급운영 알림장 서비스 ‘우리반T셀파’, 실시간 쌍방향 온라인 강의 서비스 ‘T쌤-라이브’ 등을 체험해 볼 수 있는 부스가 마련돼 행사 참가자들에게 다양한 에듀테크를 경험해 볼 수 있는 기회가 제공됐다.

T멘토 교사들은 이날 킥오프 행사를 시작으로 정기 세미나와 외부 멘토 강의 및 연수, 수업연구대회, T멘토 소모임 등 다양한 활동에 참여하게 된다. T셀파는 능동적인 교사 네트워크 운영을 뒷받침하고 AI, 에듀테크 콘텐츠 제작과 활용 수업 사례 등 관련 정보와 기술력을 공유하는 환경을 선도적으로 조성함으로써 미래교육 전문가로서의 교사 성장을 지원하겠다는 방침이다.

김황 T셀파사업본부 부문장은 “AI/디지털시대 미래교육을 준비하는 전국의 수많은 선생님들이 한 자리에 모여 서로의 생각과 성과를 공유할 수 있는 교사 네트워킹 행사를 열게 돼 뜻 깊다”며 “천재교육 T셀파는 T멘토 교사들이 대한민국의 미래 교육을 만들어 나갈 교육 전문가로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 말했다.

한편 T셀파는 초∙중∙고 교사들이 보다 질 높은 수업을 설계할 수 있도록 돕는 ‘무료 교수학습지원 서비스’로 에듀테크 수업 환경에 최적화된 다양한 콘텐츠와 맞춤 서비스를 폭넓게 지원한다.

