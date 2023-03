코오롱스포츠, 공식 브랜드 사이트 전면 리뉴얼

커뮤니티형 디지털 플래그십 스토어

코오롱스포츠닷컴 리뉴얼 관련 이미지.[사진=코오롱FnC]

코오롱인더스트리FnC부문은 아웃도어 브랜드 코오롱스포츠의 공식 브랜드 사이트 코오롱스포츠닷컴을 커뮤니티형 디지털 플래그십 스토어로 전면 리뉴얼한다고 31일 밝혔다.

우선 지난 30일에는 전체적인 사용자 환경(UI·UX)과 콘텐츠를 업그레이드했다. 오는 4월 말에는 고도화된 커뮤니티 기능이 추가된다.

리뉴얼된 코오롱스포츠닷컴에서는 코오롱스포츠 상품의 기술력과 혁신 스토리, 다양한 활동과 프로그램 등을 확인할 수 있다. 코오롱스포츠의 엠베서더로 활동하고 있는 아웃도어 전문가들의 도전 스토리도 볼 수 있다.

코오롱FnC는 코오롱스포츠 상품 구입에서도 맞춤별 필터링 기능과 아웃도어 액티비티 상황에 맞는 상품 추천 서비스를 선보인다.

코오롱FnC는 이번 리뉴얼로 코오롱스포츠의 브랜드 슬로건 ‘Your Best Way to Nature’를 디지털로 실현할 방침이다.

김정훈 코오롱스포츠 디지털마케팅실 상무는 “코오롱스포츠는 옷만 판매하는 브랜드가 아니다. 우리나라의 레저 문화를 이끌어온 만큼 이번 공식 사이트 리뉴얼을 통해 더 많은 고객에게 코오롱스포츠의 철학을 알리고 아웃도어를 즐기는 사람들이 이야기를 나눌 수 있는 온라인 공간으로 탈바꿈한다. 앞으로 고객과 더 적극적으로 소통하는 브랜드로 거듭날 것”이라고 말했다.

