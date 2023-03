안산대학교 간호학과, 신입생 대상 심성훈련 실시

(사진=안산대학교 간호학과)

경기 안산대학교 간호학과는 지난 20일 1학년을 대상으로 심성훈련을 진행했으며, 총 226명의 신입생이 참가했다고 26일 밝혔다.

심성훈련은 통합적 간호수행에 기본이 되는 인성함양 도모를 위해 1학년을 대상으로 매년 실시되고 있다. 올해는 ‘Be the best nurse, be the best Ansan!’이라는 주제로 간호사의 사명과 4년 성장 액션플랜, 새내기 간호학생의 상황별 예절을 다뤘다. 특히 어른에게 인사하는 법, 메일 보내는 법, 인사 예절 등을 훈련했고, 코로나19 감염 확산 예방을 위해 총 12개의 분반으로 나눠 진행됐다.

훈련을 통해 학생들은 대학 생활에서 필요한 매너와 에티켓을 실습했으며, 학과 교과활동에서 요구되는 인성에 대한 특강을 듣고, 학우들과 이에 대해 의견을 나눠보는 시간을 가질 수 있었다.

참여한 학생들은 “심성훈련 활동을 통해 인성 함양에 도움이 되었으며, 인사예절 등 기본적 예절을 배우고, 간호사의 사명감을 생각해 보는 계기가 돼 매우 유익한 시간이었다”고 참여 소감을 밝혔다.