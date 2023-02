현대카드, 등록금·세금 등 할인 및 할부 이벤트

마트·온라인쇼핑·항공 다양한 분야 대상

현대카드는 2월 한 달간 마트, 온라인쇼핑 등 다양한 분야 할인을 비롯해 무이자 할부 이벤트 등을 한다고 7일 밝혔다.

우선 졸업·입학 시즌을 맞아 대학·대학원 등록금 무이자 할부 혜택을 제공한다.

현대카드로 대학·대학원 등록금을 5만원 이상 납부 시 최대 3개월의 무이자 혜택과 최대 12개월의 부분 무이자(1~5회차 수수료 고객 부담) 할부 혜택을 받을 수 있다.

또한 현대카드로 5만원 이상 세금 납부 시 최대 3개월의 무이자 할부 혜택을 누릴 수 있다. M포인트를 활용해 세금 납부도 가능하다.

대상 세금은 종합부동산세와 부가가치세, 종합소득세, 상속세, 증여세, 개별소비세, 인지세 등 모든 국세 및 관세와 자동차세와 재산세, 취·등록세, 등록면허세, 지방소비세, 지방교육세 등 모든 지방세 및 환경개선부담금이다.

온라인 쇼핑으로 생필품을 구매하는 소비자를 위한 할인 혜택도 마련했다.

먼저 7개의 주요 홈쇼핑에서 최대 10% 할인 혜택을 제공한다. 대상 쇼핑몰은 현대Hmall과 CJmall, GS SHOP, 홈앤쇼핑, 롯데홈쇼핑, 신세계TV쇼핑, SK스토어이며 쇼핑몰 별로 정해진 기간에 따라 최대 10%의 할인 혜택이 주어진다.

티몬과 AKmall, 마켓컬리 등 주요 온라인쇼핑에선 최대 20%의 할인 혜택을 제공하며 이마트에브리데이에서 온라인 주문으로 5만원 이상 결제 시 3000원의 청구 할인 혜택을 받을 수 있다.

아울러 직전 6개월간 대한항공카드 결제 이력이 없는 이용자를 위한 혜택도 있다. 이용자가 항공권 구매 시 최대 3만원의 청구 할인 혜택을 제공하며, 대한항공카드를 보유한 회원에게는 카드별 추가 마일리지도 제공한다.

'대한항공카드 030'과 '대한항공카드 050' 보유회원은 7000마일을, '대한항공카드 070'과 '대한항공카드 the First' 보유회원은 8000마일을 추가로 받을 수 있다. 'The Wing' 디자인 메탈 플레이트를 신청하고 20만원 이상 결제 시 발급 수수료 전액을 캐시백해준다.

또 현대·기아·제네시스 카페이를 처음 가입하고 누적 1만5000원 이상 이용 시 스타벅스 커피 쿠폰을 세 장 제공한다.

지난해 말 국내 처음으로 선보인 'e hi-pass'를 신규 발급하고 첫 등록 시 연회비도 캐시백 해준다.

M포인트를 보유하고 있는 700만 고객을 위한 M포인트 사용 이벤트도 다양하다.

우선 자주 찾는 주요 브랜드에서 최대 50% M포인트 사용 혜택을 제공한다.

대상 가맹점은 더현대트레블과 도미노피자, 미스터피자, 던킨도너츠, 배스킨라빈스, 파리바게뜨, 뚜레쥬르며 정해진 기간에 따라 50%의 M포인트 차감 할인 혜택이 주어진다.

롯데그룹의 주요 유통 계열사 롯데백화점과 롯데아울렛, 롯데몰에서 결제금액의 10% 내에서 건당 최대 5만 M포인트까지 M포인트로 결제할 수 있다. 명품관, 식당가를 포함한 대부분의 매장에서 이용할 수 있다.

모든 현대카드 회원은 현대카드 애플리케이션(앱)에서 5% 할인쿠폰을 2매씩 받을 수 있다.

