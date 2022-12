롯데백화점 올 겨울 테마송은 'Dear My Winter'

송포유 프로젝트 네 번째…콜드 작고, 츄·죠지 참여

죠지와 츄가 롯데백화점 겨울 테마송을 부르기 위해 준비하고 있다.[이미지=롯데쇼핑]

롯데백화점이 겨울 테마송 ‘Dear My Winter(디어 마이 윈터)’를 공개했다.

6일 롯데쇼핑에 따르면, ‘Dear My Winter’는 롯데백화점의 힐링송 프로젝트 ‘송포유(Song for You)’의 네 번째 곡이다. ‘송포유(Song for you)’는 응원과 위로 등의 의미를 담아 롯데백화점이 다양한 아티스트와 협업해 대중에게 선보이는 음원 프로젝트다.

‘Dear My Winter’는 겨울 테마를 담은 따뜻한 감성의 재즈풍 발라드 곡이다. 작곡은 프로듀서이자 싱어송라이터로 유명한 콜드(COLDE)가 맡고 노래는 츄와 죠지가 불렀다.

‘Dear My Winter’ 음원은 엔데믹 후 다시 찾은 겨울을 맞아 평범하지만 소중한 일상에 대한 고마움에 초점을 맞췄다. 크리스마스 캐럴처럼 가사에서부터 멜로디까지 MZ세대뿐만 아니라 남녀노소 누구나 편안하게 감상할 수 있는 이지리스닝(Easy Listening) 스타일의 곡을 지향했다.

영상은 기존 연출형 뮤직비디오의 형식이 아닌 아티스트가 직접 노래를 부르는 모습이 담긴 라이브클립의 형태로 제작해 더욱 생생한 감동을 선사한다.

노래는 백화점에서도 만나볼 수 있도록 했다. 롯데백화점은 6일부터 전 점포에서 하루 6~7회씩 점내 방송을 통해 노래를 들려줄 예정이다.

