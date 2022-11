제약바이오협, '2022 KPBMA 오픈 이노베이션 플라자' 개최

12월5일 진행…제약바이오 기술 플랫폼 구축 선포

한국제약바이오협회는 오는 12월5일 웨스틴조선호텔에서 ‘2022 KPBMA 오픈 이노베이션 플라자’를 개최하고 제약바이오 기술 플랫폼 구축을 선포한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 협회가 산업계의 국내외 오픈 이노베이션 활동을 촉진하기 위해 마련됐다.

협회가 KPBMA 오픈 이노베이션 플라자 참가 신청을 받은 ‘비즈니스 파트너링’에는 29개사가 기술 공급사로 참여, 자신들의 핵심 신기술을 공개한다. 이와 함께 이들 기업들이 공개할 예정인 신약 파이프라인들에 대한 사업화 기대를 담은 36건의 비즈니스 파트너링 신청이 사전 접수된 상태다.

오픈 이노베이션 플라자에 기술 공급 의사를 밝힌 기업(가나다순)은 넷타겟, 뉴로벤티, 닥터노아바이오텍, 메디리타, 바이온사이트, 세라노틱스, 스페바이오, 신테카바이오, 씨드모젠, 아울바이오, 안지오랩, 에스씨엠생명과학, 에이조스바이오, 엔테로바이옴, 온코크로스, 유스바이오글로벌, 인포보스, 일리미스, 지투지바이오, 큐리진, 큐제네틱스, 티온랩테라퓨틱스, 파노로스바이오사이언스, 파로스아이바이오, 팜캐드, 프리클리나, 홀로스메딕, 휴켐바이오, 히츠 등 29개사다. 이들 기업은 신약 플랫폼 기술과 후보물질, 바이오소재 생산, 인공지능(AI) 플랫폼, 디지털 기술 등을 보유하고 있다.

기술 공급사와 수요 기업간의 파트너링은 당일 오후 1시부터 1대1로 진행되며 약 30여분의 시간이 배정된다.

협회는 파트너링에 참여하지 못한 기업들을 위해 30일까지 기술 공급·수요 부문에 걸쳐 참여접수를 받을 예정이다.

협회는 ‘제약바이오 오픈 이노베이션 플랫폼’(가칭)을 통해 신약 개발을 위한 기업간 오픈 이노베이션이 더욱 활성화할 것으로 기대하고 있다.

우수기업 사례발표, 세미나 등도 마련된다. 이날 원희목 회장의 기조강연 ‘제약바이오산업의 성공 지름길 오픈이노베이션’을 시작으로 허경화 한국혁신의약품컨소시엄(KIMCo) 대표가 KIMCo 투자 플랫폼 소개·운영방안에 대해, 김이랑 AI신약개발 협의회 회장이 AI신약개발 공동연구 성공사례에 대해 발표한다.

또 △Lesson from the Masschallenge in Venture △InnoLAMP 기반기술 이용 지속성 미립구 주사제 기술 개발 △The Best Target The Best Chemical △CRG-01 for Treatment of AMD and DR △혁신적 복합제 발굴을 위한 AI 솔루션 ‘ARK’를 활용한 파이프라인 개발 사례 등의 주제발표도 이어진다.

협회 관계자는 “이번 오픈 이노베이션 플라자는 차세대 유망기술을 접하고 이를 사업화할 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라면서 “앞으로도 오픈 이노베이션 활성화를 위한 연구개발 및 기술사업화를 촉진하고 신약개발 생태계 구축을 가속화할 것”이라고 말했다.

