삼성D, 게임스컴 '2022'서 OLED 우수성 알린다

디스플레이 업계 최초 독일 '게임스컴 2022' 참가

OLED, QD-OLED 등으로 차세대 게이밍 스크린 시장 선도

삼성디스플레이 게임스컴 2022 전시장 모습.[사진=삼성디스플레이]

삼성디스플레이(대표이사 최주선)가 게이밍 시장의 판도를 바꿀 최신 디스플레이 기술로 세계 3대 게임쇼 '게임스컴 2022'를 찾는다.

삼성디스플레이는 BIU(독일 연방 인터랙티브 엔터테인먼트 소프트웨어 협회) 주관으로 24일(현지시간)부터 28일까지 독일 쾰른에서 열리는 '게임스컴(Gamescom) 2022'에 디스플레이 업계 최초로 참가한다고 23일 밝혔다.

2년만에 오프라인으로 열리는 이번 게임쇼에서 삼성디스플레이는 'What's the next in gaming display'를 주제로 게이밍 기기에 최적의 솔루션이 될 '240㎐ 고주사율 노트북용 OLED', '플렉스 게이밍(Flex Gaming)', 극한의 게이밍 화질을 구현하는 TV, 모니터용 'QD-OLED' 등을 선보인다.

◇ 세계 최초 240Hz 노트북용 OLED 체험존 마련

이번 전시의 가장 특별한 점은 체험형 전시라는 것. 삼성디스플레이는 관람객들이 직접 게임을 하며 기존 디스플레이와 OLED, QD-OLED의 게이밍 성능을 비교 체험할 수 있는 기회를 제공할 예정이라고 밝혔다.

특히 240㎐ OLED 노트북과 동일한 주사율의 기존 노트북으로 3인칭 슈팅게임(FPS)을 즐기며 비교 체험할 수 있는 'OLED 게이밍 체험 존(OLED Gaming experience Zone)'을 비롯해 '트루 블랙'을 체험할 수 있는 별도의 암실, 사용자의 눈 건강을 고려하는 OLED의 특성을 경험할 수 있는 '아이케어 존(Eye care Zone)'도 준비되어 있다.

240㎐ 노트북용 OLED는 응답 특성이 뛰어난 OLED에 고주사율 기술이 더해졌다. 특히 총 같은 발사 무기로 상대를 저격하는 슈팅게임에서 상대방을 빠르게 인지해 저격 성공률을 높여준다.

'미래 기술 존(Future Technology Zone)'에서는 지난 'SID 2022'를 통해 처음으로 선보인 '플렉스 게이밍'을 전시한다. 이 컨셉 제품은 7.2형 디스플레이를 반으로 접어 스마트폰 형태로 사용하다 게임을 할 때는 펼쳐서 대화면으로 사용하도록 고안됐다. 특히 기기를 수직으로 사용할 땐 상단에 게임 화면을, 하단에는 컨트롤러를 구현해 다양한 게이밍 환경을 연출할 수 있는 것이 특징이다.

이번 전시에서 첫 선을 보이는 13.4형 라운드 디스플레이는 차량 내부 디스플레이로 응용 가능하다. 고급스러운 블랙 표현력과 선명하고 끊김 없는 화질로 자동차용 디스플레이의 새로운 기준을 제시한다.

◇ 고속 구동 게이밍에도 선명한 화질 'QD-OLED'

최신 시장에 출시된 QD-OLED는 이번 전시회에서 차세대 게이밍 디스플레이로서 그 가능성을 제시한다.

삼성디스플레이는 이번 전시회에서 34형 QD-OLED 모니터로 다중접속역할수행게임(MMORPG) '검은사막'을, 65형 QD-OLED TV로는 슈팅게임을 즐길 수 있는 체험존을 마련하고, 관람객들을 맞이한다.

또한 컬러, 시야각, 블루라이트가 저감된 아이케어(Eye Care) 특성 등 QD-OLED의 우수한 화질을 직접 체험해 볼 수 있는 '화질 체험존'도 마련했다.

순도 높은 RGB 색상으로 게임의 화려한 영상을 있는 그대로 표현할 수 있는 QD-OLED 모니터는 기존 디스플레이 대비 10배 뛰어난 0.1㎳의 응답 속도로 빠른 움직임에도 끌림 없는 화질을 제공하며, 저계조 표현력이 뛰어나 어두운 화면이 주를 이루는 게임에서 캐릭터나 배경을 아주 선명하게 표현해낸다.

삼성디스플레이 관계자는 이번 '게임스컴 2022' 참가와 관련해 "OLED, QD-OLED 등 세계 최고 수준인 삼성의 자발광 디스플레이는 빠르게 변화하고 있는 게이밍 스크린 시장의 새로운 기준과 트렌드가 되고 있다"며 "이번 전시회가 그 어떤 기술보다 게이밍 기기에 최적화된 디스플레이를 전세계 게이머들에게 선보일 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

삼성디스플레이는 이번 전시회에서 게임기업 '펄어비스', PC 제조사인 'MSI'와 협력해 다양한 체험 마케팅을 펼칠 예정이다.

특히 세계 최초로 화면 주사율 240㎐ OLED를 적용한 MSI의 15.6형 게이밍 노트북 '레이더(Raider) GE67 HX' 제품을 부스에 설치하여 체험 기회를 제공할 예정이다. 또한 MSI는 행사 기간 독일 쾰른에 별도의 행사장을 마련하여 △트루 블랙 △낮은 블루라이트 △우수한 색재현력 등 노트북에 적용된 OLED의 장점을 홍보할 예정이다.

