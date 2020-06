롯데호텔 블라디보스토크, 러시아 우수기업 선정…외국계 최초

차별화한 시설·한국적 서비스로 현지 관광산업 발전 기여

롯데호텔 블라디보스토크 전경. (제공=롯데호텔)

롯데호텔 블라디보스토크는 러시아연방이 ‘기업의 날’을 맞아 선정한 우수기업들 중 외국계 기업 최초로 포함됐다.

2일 롯데호텔에 따르면 지난 5월20일 롯데호텔 블라디보스토크는 러시아연방이 선정·발표한 우수기업들 중에 하나로 뽑혔다.

이번 행사는 지난 2007년에 시작해 올해로 13회째를 맞이했는데, 매년 러시아 경제와 사회 발전에 크게 이바지한 기업들을 선정·발표하고 있다.

롯데호텔 블라디보스토크의 경우, 차별화한 시설과 한국적인 서비스로 러시아 관광산업 발전에 기여한 덕분에 이번 수상의 영광을 안았다.

롯데호텔 블라디보스토크는 지난 2018년 4월 롯데호텔이 블라디보스토크 현대호텔을 인수한 후, 약 3개월간의 리브랜딩 작업을 거쳐 새롭게 문을 열었다.

객실 153실과 레스토랑 2개, 연회장 4개, 수영장과 사우나, 피트니스 센터 등을 갖췄다. 특히, 블라디보스토크 시내 중심에 위치한 장점 덕분에 주요 관광지를 도보로 10분 이내에 이동할 수 있어, 뛰어난 입지를 갖췄다는 평가를 받고 있다.

한편, 롯데호텔 블라디보스토크는 지난해 12월 러시아 연해주 정부 주관의 ‘연해주 관광산업 리더(Leaders of the tourism industry of Primorye)’ 선정에서 수많은 지역 호텔을 제치고 ‘연해주 최고의 호텔(The best accommodation facility)’을 수상하는 영예를 안은 바 있다.

