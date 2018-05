트와이스, ‘왓 이즈 러브?’ MV 1억 뷰 돌파

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지

'왓 이즈 러브?'는 지난해 '시그널(SIGNAL)'에 이어 '박진영 X 트와이스'의 '베스트 오브 베스트' 조합이 다시 만나 연속 히트를 기록한 곡으로 공개 후 각종 온라인 음원 실시간, 일간, 주간차트를 석권했고 가온차트 15주차 순위에서도 4관왕을 차지했다. 각종 음악 순위 프로그램에서도 12관왕의 영광을 안으며 8연속 인기 행진을 증명했다.특히 트와이스는 데뷔곡 '우아하게(OOH-AHH하게)'부터 최근 '왓 이즈 러브?'까지 8곡의 모든 활동곡을 빠짐없이 1억뷰 반열에 올리며 백발백중 히트를 기록하고 있다. '데뷔곡부터 8연속 1억뷰 돌파'는 K팝 사상 최초 신기록으로 트와이스는 다시 한 번 아시아 원톱 걸그룹의 위상을 확고히 했다.이중 'TT' MV는 지난해 12월 22일 한국 여성 아티스트 사상 최초로 3억뷰를 달성한 데 이어 1일 3억 5000만뷰를 넘어서며 독보적 기록 행진을 이어가고 있다. 또 '우아하게'와 '치어업(CHEER UP)' ,'라이키(Likey)'의 MV도 2억뷰를 돌파하며 여전한 조회수 상승세를 보이고 있다.트와이스는 대중적 인기와 탄탄한 팬덤을 고루 갖춘 독보적 걸그룹으로 인정받고 있다. 최근 가온차트에 따르면 트와이스가 2015년 데뷔 이래 발표한 정규앨범 1장, 미니앨범 5장, 리패키지 2장 총 8장의 앨범은 통산 225만 1789장 판매고를 기록한 것으로 밝혀져 눈길을 끈다.한편 트와이스는 16일 일본서 싱글 3집 '웨이크 미 업(Wake Me Up)'을 발매한다. 이에 앞서 지난달 25일 선공개된 '웨이크 미 업' 음원은 현지 라인뮤직 톱100차트서 1위에 오르며 현지서 '4연속 인기홈런'의 청신호를 켰다.또 트와이스는 18일부터 20일까지 서울 송파구 잠실 실내체육관에서 두 번째 투어 '트와이스랜드 존 2 : 판타지 파크(TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park)'를 개최하고 팬들과 만난다. 사흘간 총 1만 8000석의 티켓을 일찌감치 전석 매진 시킨 트와이스는 한국에 이어 일본 콘서트 'TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park' IN JAPAN'까지 전 공연 매진 행진을 이어가며 막강한 티켓 파워를 입증했다.이번 일본 공연은 5월 26일과 27일 사이타마 수퍼 아레나, 6월 2일과 3일 오사카성 홀에서 4회로 진행된다. 특히 지난 1월과 2월 진행한 첫 쇼케이스 투어와 비교해 더욱 규모를 넓혀 1만명 이상 수용 가능한 아레나 공연장에서 펼쳐지는 무대로 트와이스의 현지 성장세를 실감케 한다.