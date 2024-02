문국현 철도연 선임연구원 "수송 수단 중 철도만 탄소 배출 감축 성과"

1990년 대비 2022년 글로벌 배출량, 도로·항만·해운·항공 모두 늘어

20일 서울시 강남구 코엑스에서 열린 철도기술연구원 창립 28주년 기념 국제세미나 현장. (사진=천동환 기자)

철도와 도로, 항만·해운, 항공 등 주요 수송 수단 중 철도만 국제 기준 탄소 배출량이 감소하고 있는 것으로 나타났다.

문국현 한국철도기술연구원 선임연구원은 20일 서울시 강남구 코엑스에서 열린 철도기술연구원 창립 28주년 기념 국제세미나에서 '탄소 중립 실현을 위한 수송 분야 전략과 R&D(연구·개발) 역할'을 주제로 발표했다.

문국현 선임연구원은 수송 부문 글로벌 탄소 직접 배출량을 주요 수송 수단별로 나눠 보여줬다. 1990년부터 2020년까지 10년 단위 통계와 함께 2022년 통계를 소개했다. 그는 도로와 항만·해운, 항공의 CO 2 (이산화탄소) 배출량이 계속 증가한 것과 달리 철도의 CO 2 배출량은 줄었다고 설명했다.

수송 부문 전체적으로는 2022년 CO 2 배출량이 1990년 대비 71% 증가했다. 2022년 배출량만 보면 도로 배출량이 78%로 가장 큰 비중을 차지했고 철도는 1%로 가장 작은 비중을 차지했다.

문 선임연구원은 "철도 부문만 탄소 배출이 감소한 성과를 보였다"며 "철도는 친환경적이고 정책적으로 CO 2 배출 감축 노력에 앞장서 왔다"고 말했다.

문국현 선임연구원은 국제에너지기구(IEA)의 CO 2 Emissions in 2022(2022년 CO 2 배출량) 보고서를 인용해 글로벌 CO 2 직접 배출량 중 수송 부문 배출량이 23%를 차지한다고 밝혔다. 그러면서 수송 부문 CO 2 배출량의 대부분이 많은 사람이 거주하고 생활하는 도시에서 발생한다고 설명했다.

