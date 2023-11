티맥스그룹, 'AWS 리인벤트'서 슈퍼앱 기반 기술 집약체 공개

AWS와 전력적 파트너십 맺고 글로벌 시장 도전

최근 경기도 성남시 티맥스그룹 사옥에서 진행된 티맥스티베로와 AWS코리아 간 전략적 파트너십 체결 이후 김대기 티맥스티베로 대표(왼쪽)와 함기호 AWS코리아 대표(오른쪽)가 기념 촬영하는 모습. [사진=티맥스그룹]

티맥스그룹은 24일 미국 라스베이거스에서 여는 'AWS re:Invent 2023(AWS 리인벤트 2023)'에서 슈퍼앱 기반의 기술 집약체 제품을 공개한다고 밝혔다.

티맥스그룹 계열사 중 DBMS 전문 기업 티맥스티베로와 클라우드 전문 기업 티맥스클라우드가 27일부터 5일 간 AWS 리인벤트에 참가한다.

티맥스그룹은 행사에서 세션 연설을 통해 AWS와 비전도 공유할 예정이다. AWS를 포함한 글로벌 기업과 전략적 파트너십 체결을 통해 향후 글로벌 시장 진출을 위한 로드맵을 마련할 계획이다.

티맥스티베로는 완전관리형 데이터베이스 서비스(DBaas·DB as a Service) 'Tmax DBAS(티맥스 디바스·DB All Services)'를 선보인다. 티맥스클라우드는 사용자 중심 맞춤형 클라우드 서비스 'Tmax CLAS(티맥스 클라스·Cloud All Services)'를 공개한다.

진승의 티맥스클라우드 대표는 브레이크 아웃 세션(Breakout Session)에서 ‘후 이스 넥스트(Who is next)’라는 주제로 발표에 나선다. 티맥스그룹이 AWS의 지원을 통해 선제적으로 추구하고자 하는 '클라우드 네이티브(Cloud Native)' 기반 기술 활용과 목표에 대해 발표할 예정이다.

이번에 소개되는 티맥스 디바스는 AWS의 기술지원으로 개발한 완전 관리형 DBaaS 서비스다. 클라우드 상에서 DB를 선택하고 설치·운영하는 데 따르는 복잡한 절차들을 간편화시킨다. AWS 클라우드 상에서 '공유디스크 기반의 액티브-액티브' 이중화 환경을 지원해 운영을 자동화 한다. 고가용성을 구현함과 동시에 IT 인프라를 생성하고 설정하는 과정을 별도 관리가 필요 없도록 지원한다.

티맥스 클라스는 사용자 중심 맞춤형 클라우드다. 클라우드 서비스를 사용하고자 하는 고객을 대상으로 인프라부터 앱 제작까지 클라우드에 필요한 모든 환경과 서비스를 제공한다.

티맥스그룹의 신제품 티맥스 디바스와 티맥스 클라스는 현지 부스에서 체험이 가능하다.

티맥스그룹 관계자는 "글로벌 클라우드 행사인 AWS re:Invent 2023에 티맥스티베로와 티맥스클라우드가 그룹사를 대표해 참가하게 됐다"며 "티맥스그룹의 기술력을 널리 알리고 글로벌 파트너십을 강화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

