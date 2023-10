ITS 보폭 넓히는 강릉시, '2023 쑤저우 세계총회' 참가

16일부터 강릉관 운영으로 관계기관과의 상호 협력 도모 및 홍보 총력

강릉시는 첨단 모빌리티 분야를 선도하기 위한 역량을 강화하고 ‘2026 강릉 ITS 세계총회’ 개최도시로서 글로벌 인지도를 높여나가기 위해 직접 국제무대로 나서 활발한 교류를 도모한다고 16일 밝혔다.

김홍규 강릉시장을 비롯하여 ITS 세계총회 담당자 및 관계자는 16일부터 20일까지 중국 장수성 쑤저우시에서 개최되는 ‘2023 ITS 세계총회’에 참가하여 적극적인 행보를 이어간다.

이번 총회 기간 동안 전시관 내 한국관과는 별도로 강릉시만의 고유의 문화와 지역 특색을 선보이고 충분한 역량과 시설을 갖춘 모빌리티 선도도시의 이미지를 강조할 수 있는 홍보관을 직접 운영한다.

김홍규 시장이 현장에 머물면서 인도네시아, 말레이시아 ITS 아·태총회 이사(BOD: Board of Director), 중국 ITS 협회장, 두바이 세계총회 관계자, 일본 아·태 사무국장 등을 순차적으로 만나 적극적인 홍보에 나선다.

특히, 그동안의 세계총회가 대도시에서 개최되어왔던 것과 달리 상대적으로 규모가 작은 도시라는 것을 차별점으로 내세워 중소도시에 적합한 새로운 ITS 모델을 벤치마킹할 수 있는 기회를 제공할 수 있다는 강릉 세계총회만의 강점을 집중적으로 부각할 계획이다.

이를 통해 ITS 관련 네트워크를 확장하고 강릉시의 국제적 인지도를 높여 보다 많은 국가들과 관계 기관들의 2026 강릉 ITS 세계총회에 적극적으로 참여할 수 있도록 독려하는 한편 상호 협력을 통한 상생 전략을 마련할 예정이다.

또한, 이번 총회는 2026 강릉 ITS 세계총회 전 마지막으로 개최하는 아시아 지역 세계총회라는 점을 고려하여 충분한 세션 및 전시 시찰을 통해 총회 운영 노하우를 습득하고, 최신 ITS 정책 및 기술 동향을 파악하여 철저한 총회 개최 준비에 나설 방침이다.

김홍규 시장은 “강릉시가 대규모 ITS 기반 시설을 갖추고 자율주행차, 도심항공교통(UAM) 등 첨단 모빌리티에 친화적인 환경을 선제적으로 구축하며 대한민국 대표 모빌리티 선도도시의 면모를 강화해나가고 있다”면서 “다양한 기관과의 적극적인 교류와 철저한 사전 준비를 통해 반드시 2026 세계총회를 성공적으로 개최할 것”이라고 말했다.

한편, 쑤저우 세계총회는‘지능형 사회를 향해’라는 주제 아래 약 35개국 10,000여 명의 ITS 전문 분야 관계자가 참석하여 교통분야의 지속가능한 발전, 자율협력 모빌리티, 통합 교통 시스템 등에 대해 논의하고, 각종 첨단 기술 시연, 학술발표 등 다양한 프로그램을 진행한다.

