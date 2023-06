UN 세계요가의 날 공식 행사…올림픽공원서 요가수행

세계요가의 날 올해 9회 맞아

제9회 세계요가의날 행사 모습.[사진=대한요가회]

UN세계요가의날 공식한국행사가 지난 17일 토요일 서울 올림픽공원 평화의광장에서 열렸다.

21일 UN 세계요가의 날 한국행사조직위원회 겸 사단법인 대한요가회에 따르면, 세계요가의 날은 올해로 9회째를 맞는다.

식전공연은 누에보댄스, 리드믹요가, 키즈요가(수원시요가회), 원디대-아사랑우함우, 인사이드플로우, 아쉬팅가요가, 바렐공연, 엘리펀디 랩공연이 진행됐다.

윤우근 대한요가회 회장의 대회사를 시작으로 아밋쿠마르 주한인도대사, 홍보대사 배우 정애리, 방송인 김태훈 그리고 후원사 대표 나비조이 조이킴 대표의 축사가 있었다.

이어서 대한체육회 이기흥 회장, 김기현 국민의힘 당대표, 이재명 더불어민주당 당대표의 축전이 전달됐다. 주요 귀빈으로 사이드 쿠제치 주한 이란대사, 델와르 호세인 주한 방글라데시 대사가 방문과 축하를 전했다.

행사는 참가자 전원이 함께 요가를 수행하는 행사로 진행됐다. Open your Mind! 원정혜 박사의 IDY(International Day of Yoga) 프로토콜 한국 버전을 시작으로 Open your Eyes! 인도문화원의 인도전통 카탁댄스가 이어졌다.

이후 한국을 대표하는 요가 리더 정애리, 이광호, 요기다니엘, 아키바리에, 김이현, 이선경, 정세미, 황승옥, 제니쌤, 요가소년에 의해 진행됐다.

행사 마지막 무대로 Brighten the World! 요가니드라(사바아사나)와 좌선명상을 브라마쿠마리스의 안보라가 리딩하며 씽잉볼과 옴챈팅을 전참가자와 함께했다.

윤우근 회장은 "대한체육회의 준회원단체로 승급 후 첫해를 맞아 대한체육회가 보이는 올림픽공원 평화의광장에서 행사를 진행하게 되어 더욱 뜻 깊게 생각한다"고 말했다.

한국은 2014년 UN세계요가의날 한국행사조직위원회 구성해 제1회부터 제9회까지 세계요가의날을 기념하고 있다.

올해 조직위는 6월 10일 전남 구례 화엄사, 17일 서울 올림픽공원 평화의광장, 21일 제주 서귀포시 퍼시픽 리솜 야외광장, 23일 부산 광안리 해수욕장, 24일 광주 국립아시아문화전당에서 행사가 개최됨을 알렸다.

