현대차 '아이오닉5', 미국서 '최고 가족용 전기차' 선정

자동차 평가 전문 웹사이트 '카즈닷컴' 발표

적재 공간·승차감·편의성 '매력 포인트' 평가

현대자동차 ‘아이오닉5’. [사진=현대자동차]

현대자동차 ‘아이오닉5’는 미국 유력 자동차 평가 전문 웹사이트에서 최고 가족용 전기차로 꼽혔다.

31일 현대차에 따르면, 아이오닉5는 미국 자동차 평가 웹사이트 ‘카즈닷컴(cars.com)’이 29일(현지시각) 발표한 ‘2022 전기차 톱픽(2022 Top pick for electric vehicles)’에서 ‘최고의 가족용 전기차(Top Pick : Family EV)’로 선정됐다.

전기차 톱 픽은 카즈닷컴이 올해부터 처음 실시한 전기차 평가다. 차량 이용 특성 등을 기준으로 △가족용(Family) △가성비(Value) △출퇴근용(Commuter) △럭셔리(Luxury) 등 4개로 나눠 각 부문별 최고의 전기차를 선정했다. 이중 아이오닉5는 가족용 톱픽 전기차에 올랐다.

카즈닷컴은 아이오닉5 선정 이유로 넓은 실내 공간과 다양한 수납공간을 꼽았다.

카즈닷컴은 “전기차는 일반 내연기관 자동차보다 실내 공간 활용성 측면에서 이점이 있는데 아이오닉5가 이를 가장 잘 대변한다”며 “아이오닉5의 외관 크기는 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 수준이지만 내부는 훨씬 더 개방적이고 다양한 짐을 운반하기 위한 유연성 측면에서 뛰어나다”고 설명했다.

또 카즈닷컴은 차량 외부로 일반 전원을 공급할 수 있는 V2L(Vehicle to Load) 기능을 통해 아이오닉5가 가정집에 공급할 수 있을 정도의 전력을 제공한다는 점도 높이 평가했다. 더불어 승객 승하차 시 탁월한 편안함을 제공한다는 점도 강점으로 내세웠다.

제니 뉴먼(Jenni Newman) 카즈닷컴 편집장은 “아이오닉5는 가족이 함께 장·단거리 여행을 갈 때 넓은 실내 공간 덕분에 커다란 짐도 적재하기 용이하다”며 “공간 활용성이 뛰어난 슬라이딩 시트를 비롯해 파노라마 선루프, 편한 승차감 등이 가장 큰 매력 포인트”라고 평가했다.

리키 라오(Ricky Lao) 현대차 북미권역본부 제품기획담당은 “아이오닉5는 가족들이 필요로 하고 좋아하는 특성을 모두 갖춘 차”라며 “넓은 실내, 초고속 충전, 양방향 충전 기능을 통해 고객에게 최상의 서비스를 제공한다는 점이 좋은 평가를 받은 것 같다”고 말했다.

2022 전기차 톱픽에서는 아이오닉5 이외 △가성비 톱픽 EV ‘폭스바겐 ID.4’ △출퇴근용 EV 쉐보레 ‘볼트 EV·EUV’ △럭셔리 EV ‘루시드 에어’가 각각 선정됐다.

한편 아이오닉5는 세계 유수 자동차를 제치고 ‘2022 영국 올해의 차(UK Car of the Year 2022)’와 ‘2022 독일 올해의 차(German Car Of The Year)’로 선정되며 상품성을 인정받았다.

또 올해 1월 아우토빌트의 ‘최고의 수입차(Best Import Cars of the Year)’에서 전기차 부문 1위를 차지했다. 지난달에는 독일 자동차 전문 매거진 ‘아우토 자이퉁’이 실시한 전기차 비교평가에서도 1위를 차지했다.

이외에도 아이오닉5는 영국 자동차 전문 매체 ‘오토익스프레스(Auto Express)’의 뉴 카 어워드에서 ‘2021 올해의 차’, ‘중형 업무용 차’, ‘프리미엄 전기차’ 등 3개 부문을 석권했다. 영국 탑기어의 일렉트릭 어워드, 카 디자인 리뷰(Car Design Review), IDEA 디자인 어워드(IDEA Design Award) 등에서 다양한 상을 수상하기도 했다.

selee@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지