[인사] 강원 철원군

◇ 4급 승진
△장갑삼(민원허가실장)
◇ 5급 전보
△권용길(관광기획개발실장) △이강석(안전총괄과장) △신중철(경제진흥과장) △김용규(문화체육과장) △박승국(세무회계과장) △전명희(녹색성장과장) △임홍순(건설도시과장) △이경옥(보건정책과장 보건소장 직무대리) △임재순(철원읍장) △김영종(김화읍장) △김세찬(서면장)
◇ 5급 직무대리
△권대인(의회전문위원) △유현준(보건소 질병관리과장) △김철성(시설관리사업소장)
◇ 6급 전보
△박기철(집단이주TF담당) △김태우(기획정책개발담당) △권용수(보도기획담당) △김진규(홍보마케팅담당) △장미숙(예산담당) △장미경(평가관리담당) △홍성경(현안대응담당) △김유희(관광기획담당) △전종덕(관광개발담당) △박유진(축제운영담당) △강봉이(한탄강관광담당) △윤원노(DMZ두루미관광담당) △이상화(농촌체험관광담당) △정영미(일반민원담당) △최승태(개발허가담당) △김도기(건축민원담당) △이정수(주택담당) △한석근(지적민원담당) △이성희(토지정보담당) △이우헌(지적재조사담당) △심선택(생활민원담당) △권기원(지식정보담당) △홍의표(정보통신담당) △김현석(안전총괄담당) △이익상(풍수해담당) △최명춘(하천관리담당) △김지수(교통행정담당) △이시환(대중교통담당) △권혁준(통합관제센터담당) △엄근섭(남북평화지역발전담당) △권정찬(어르신복지담당) △이용탁(경제활성화담당) △김경숙(에너지산업담당) △이계성(비상경제대책TF담당) △김은숙(문화예술담당) △최금옥(문화유산담당) △이상은(체육마케팅담당) △김대환(체육시설담당) △배상우(국민체육센터담당) △임태석(인재육성담당) △전혜숙(평생교육담당) △장동철(철원문화복지센터운영담당) △유보상(세정담당) △손병옥(경리담당) △신영미(계약관리담당) △이정수(부과담당) △김은영(과표담당) △최명수(세입징수관리담당) △문미정(재산관리담당) △임송미(수질총량담당) △이형준(악취단속담당) △장병준(두루미생태환경담당) △천상현(공원녹지담당) △김진수(숲속문화촌운영담당) △허성은(가로조경수관리담당) △장명옥(건설행정담당) △현창환(도로시설담당) △이호만(도시계획담당) △이영철(도시개발담당) △석태문(도시재생담당) △김익수(지역개발담당) △권순선(농업교육담다) △이대희(농업기반조성담당) △문예진(먹거리육성개발담당) △박상진(영농장비담당) △신석천(농산양정담당) △홍성관(축산유통담당) △이한진(동물방역담당) △조성근(청정축산담당) △백승민(보건행정담당) △한은희(건강증진담당) △김숙현(위생담당) △김경복(출산정책담당) △조금숙(통합보건지소담당) △박정순(건강생활지원센터담당) △정임숙(감염병대응담당) △이해경(방역공공의료담당) △박소현(치매안심담당) △길영주(마음건강담당) △김숙(진료민원담당) △김종석(일반시설담당) △안명원(고석정시설담당) △신성구(수도행정담당) △김동식(상수도관리담당) △여용진(하수도관리담당) △이운호(환경자원사업소관리담당) △이혜영(철원읍 담당요원) △이경숙(철원읍 담당요원) △ㅇ오교주(김화읍 담당요원) △임희경(갈말읍 담당요원) △박미화(갈말읍 담당요원) △김영준(동송읍 담당요원) △김영락(서면 담당요원) △심경미(서면 담당요원) △임상빈(근남면 담당요원) 양승길(민원허가실) △양행진(자치행정과) △이계옥(자치행정과) △이규형(안전총괄과) △이미수(주민생활지원과) △김재명(문화체육과) △이해광(문화체육과) △이홍식(건설도시과) △김현숙(갈말읍)
◇ 6급 승진
△박지연(기획감사실) △허동남(민원허가실) △박성미(자치행정과) △전지현(주민생활지원과) △안지숙(경제진흥과) △이용철(문화체육과) △전영권(세무회계과) △이미경(건설도시과) △이형준(건설도시과) △주재선(농업기술센터) △최지영(보건소) △이덕성(환경자원사업소) △고영선(철원읍) △이지윤(철원읍) △남태근(강원도파견)
◇ 7급 승진
△신선영(기획감사실) △김홍기(기획감사실) △홍옥표(민원허가실) △윤성훈(민원허가실) △박세진(민원허가실) △박상민(민원허가실) △신동우(민원허가실) △이영재(자치행정과) △김광인(안전총괄과) △장성민(안전총괄과) △정영민(안전총괄과) △신연선(평화지역발전과) △최영빈(주민생활지원과) △안태원(주민생활지원과) △최민선(경제진흥과) △장한식(경제진흥과) △이미영(문화체육과) △김선영(인재육성과) △이주형(인재육성과) △임성빈(인재육성과) △김주경(세무회계과) △김종일(세무회계과) △조은비(세무회계과) △이정채(세무회계과) △홍성두(청정환경과) △안성태(녹색성장과) △이성현(건설도시과) △류예성(건설도시과) △김근태(의회사무과) △이소희(보건소) △임바오로(보건소) △안상모(보건소) △엄호준(동송읍) △이은정(동송읍)
◇ 8급 승진
△이상훈(관광기획개발실)△오승재(안전총괄과) △김수연(안전총괄과) △김진수(경제진흥과) △김상민(경제진흥과) △박수지(인재육성과) △용성주(세무회계과) △박인배(세무회계과) △김지한(녹색성장과) △조문정(건설도시과) △신민철(농업기술센터) △엄예나(농업기술센터) △이동국(상하수도사업소) △이혜수(동송읍)
[신아일보] 철원/최문한 기자