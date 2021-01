LG전자, 덴마크 보컨셉과 '올레드 갤러리TV' 프리미엄 마케팅

홍콩 보컨셉 매장 3곳에 '올레드 갤러리 TV' 활용 리빙공간 조성

홍콩 샤틴(Shatin)에 위치한 보컨셉 매장에 설치된 LG 올레드 갤러리 TV.(이미지=LG전자)

LG전자가 덴마크 프리미엄 인테리어 브랜드 보컨셉(BoConcept)과 함께 'LG 올레드(OLED) 갤러리 TV'의 프리미엄 마케팅을 진행한다.

LG전자는 샤틴(Shatin), 하이산(Hysan), 센트럴(Central) 등 홍콩 중심가에 위치한 보컨셉 매장 3곳에 LG 올레드 갤러리 TV(모델명: GX)와 보컨셉의 제품을 활용해 프리미엄 리빙 공간을 조성했다고 15일 밝혔다.

LG전자는 고급 인테리어 매장을 찾는 프리미엄 소비자들에게 집 안에서 인테리어 오브제 역할을 하는 LG 올레드 갤러리 TV의 차별화된 디자인을 집중적으로 알릴 계획이다. 방문객들은 LG 올레드 갤러리 TV와 보컨셉의 가구, 소품 등이 표현하는 라이프스타일을 직접 경험해볼 수 있다.

LG 올레드 갤러리 TV는 주변 공간과의 조화를 선호하는 소비자 라이프스타일 변화에 맞춘 제품이다. 65형(화면 대각선 길이 약 163센티미터) 기준 2센티미터(cm)가 채 되지 않는 두께에 화면, 구동부, 스피커, 벽걸이 부품 등을 모두 내장했다. 기존 벽걸이 TV와 달리 외부 장치 없이도 TV 전체가 벽에 밀착해 화면 몰입감이 탁월하고, 설치 공간을 더욱 아름답게 만들어준다.

LG 올레드 갤러리 TV의 차별화된 디자인에 해외 유력 매체들의 호평도 이어지고 있다.

캐나다 IT 전문매체 알팅스(Rtings)는 LG 올레드 갤러리 TV에 “무한에 가까운 명암비, 완벽한 블랙 표현 등이 놀랍고 다재다능한 TV”라고 말하며 특히 “TV 전체가 일관되게 매우 얇은 놀라운 디자인을 갖췄다”고 평가했다.

또 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 LG 올레드 갤러리 TV를 두고 ‘꿈의 영화관(Theater of Dreams)’, ‘의심할 여지 없이 매력적(Drop-dead gorgeous though it undoubtedly)’이라며 극찬했다.

이상봉 LG전자 홍콩법인장은 “LG 올레드 갤러리 TV가 제시하는 라이프스타일을 직접 경험해볼 수 있는 프리미엄 소비자 대상 마케팅을 지속 강화할 것”이라고 말했다.

