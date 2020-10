LG화학, 인터배터리서 최대 규모 부스 설치…제품 총망라

세계 최고 수준 기술력과 솔루션 선보일 예정

'인터배터리(InterBattery) 2020'에 참여하는 LG화학의 부스 조감도. (사진=LG화학)

LG화학은 10월21일부터 23일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 개최되는 ‘인터배터리(InterBattery) 2020’에 참가해 세계 최고의 배터리 기술력과 솔루션을 선보인다고 20일 밝혔다.

인터배터리는 산업통상자원부가 주최하고 한국전지산업협회가 주관하는 국내 최대 규모 2차전지산업 전시회다. 올해 행사에는 국내외 198개 업체가 참가한다.

LG화학은 참가업체 중 최대 규모(315㎡)의 부스에 ‘We connect science to life for a better future’라는 새로운 비전을 접목했다.

LG화학의 부스는 배터리 혁신 기술을 소개하는 ‘코어 존(Core Zone)’과 지속가능한 성장을 위한 노력과 차세대 배터리 기술을 선보이는 ‘서스테인어빌리티 존(Sustainability Zone)’과 ‘넥스트 제네레이션 존(Next Generation Zone)’을 구성된다.

특히, 코어 존에는 배터리 기술이 삶에 연결된 모습을 반영해 다양한 배터리 제품을 소개하는 ‘모어 파워풀 존(More Powerful Zone)’, ‘모어 이피션시 존(More Efficiency Zone)’, ‘모어 스타일리쉬 존(More Stylish Zone)’으로 나눴다.

우선, 코어존에서는 세계 최고의 배터리를 생산 가능하게 한 핵심 기술들을 선보인다. LG화학은 이곳에서 △‘라미 & 스택(Lami & Stack)’ 제조 기술 △‘안전성 강화 분리막(SRS)’ 소재 기술 △‘냉각 일체형 모듈’ 제조 기술 등 배터리의 성능과 안전성을 극대화할 수 있는 핵심 기술들을 전시한다.

모어 파워풀 존에서는 LG화학의 배터리를 탑재한 전기차, 킥보드, 가전 등이 과거 대비 얼마나 성능이 향상됐는지 한눈에 살펴볼 수 있다.

특히, LG화학은 모어 파워풀 존에서 기존 대비 에너지밀도가 16%, 주행거리가 20% 이상 향상되는 전기차 배터리인 ‘롱-셀(Long Cell)’ 등을 선보인다.

모어 이피션시 존에서는 에너지를 더 효율적으로 사용할 수 있게 해주는 에너지저장장치(ESS) 배터리 제품을 선보인다.

특히, 모어 이피션시 존에서는 전력망·상업용과 가정용 등 여러 용도로 구분된 배터리 제품을 선보이며, 다양한 분야에서 에너지 절감에 기여할 수 있는 ESS 배터리 기술력을 소개한다.

모어 스타일리쉬 존에서는 배터리를 탑재한 기기가 자유로운 디자인을 선보일 수 있도록 유연하게 설계된 배터리 제품을 선보인다.

이곳에서는 높이를 기존보다 낮게 만든 전기차용 로우-하이트(Low-Height) 배터리 모듈, 전기 스쿠터(e-Scooter)용 교체형 배터리 기술 등 최종 애플리케이션의 디자인까지 고려해 솔루션을 제시한 LG화학의 최신 배터리 제품을 만나볼 수 있다.

서스테인어빌리티 존과 넥스트 제네레이션 존에서는 그린에너지를 활용한 친환경 배터리 생산, 폐배터리를 활용한 재활용 사업, 책임 있고 투명한 배터리 원재료 공급망 관리를 설명한다.

또, LG화학은 리튬황·전고체·장수명 배터리 등 차세대 배터리 기술까지 선보이며, 많은 볼거리를 제공할 예정이다. 특히, 최근 무인기에 탑재돼 시험 비행을 성공한 리튬황 배터리의 실물을 선보일 예정이다.

LG화학 관계자는 “본 전시회는 LG화학이 배터리 세계 1위를 달성할 수 있었던 주요 기술력과 다양한 제품 포트폴리오 등을 총 망라하는 내용으로 부스를 구성했다”며 “현장에 방문하면 현재의 다양한 배터리 제품과 기술뿐만 아니라 리튬황 등 미래를 이끌어가는 LG화학의 차세대 배터리까지 한 번에 만나볼 수 있다”고 말했다.

