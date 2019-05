[오늘의 금융권 이슈 브리핑] KEB하나은행 연금손님자산관리센터 신설 外

(사진=KEB하나은행)

KEB하나은행 연금손님자산관리센터 신설

KEB하나은행은 31일 연금손님자산관리센터를 신설했다. KEB 하나은행의 연금손님자산관리센터는 △ 최적의 포트폴리오 추천 △ 운용중인 상품의 리밸런싱 △ 개인별 투자성향 및 투자경험에 기반한 체계적 연금자산 관리 등의 프리미엄 서비스와 함께 연금 손님 전용 1:1 맞춤형 상담도 제공한다. 또한, 장기적으로 손님 스스로 연금자산을 관리할 수 있도록 자기주도형 연금 자산관리 상담도 병행할 계획이다.

NH농협은행, 자영업자를 위한 ‘NH사장님우대통장’ 출시

NH농협은행은 스마트뱅킹과 ATM 등 수수료를 면제해 자영업자의 금융비용 절감을 돕는 NH사장님우대통장을 출시했다. NH사장님우대통장은 사업자등록증을 소지한 개인사업자가 가입가능하다. 신용카드나 현금카드, 제로페이의 결제대금이 입금되는 가맹점통장으로 이용하면 인터넷/스마트뱅킹 수수료와 ATM수수료, 통장 재발급수수료 등이 면제된다.

우리은행 7년 연속 ‘한국 최우수 자금관리 은행’ 수상

우리은행이 지난 30일 아시안뱅커 주최로 태국 방콕에서 열린 The Asian Banker Transaction Awards에서 2019년 한국 최우수 자금관리 은행으로 선정됐다. 아시안뱅커는 우리은행이 △국내 은행 중 최다인 431개의 글로벌 네트워크 △간편결제 서비스 등 핀테크를 활용한 자금관리 서비스 △강화된 컴플라이언스 및 내부통제 등으로 양적‧질적 성장을 이루고 있다는 점을 높게 평가했다.

KB국민은행, 5년 연속 한국 최우수 수탁은행 수상

KB국민은행은 2019 더 아시안 뱅커 비즈니스 어치브먼트 어워드(The Asian Banker Business Achievement Awards 2019)에서 한국 최우수 수탁은행(Custodian Bank of the Year in South Korea)에 5년 연속으로 선정됐다. KB국민은행은 고객이 인정한 수탁노하우와 경쟁력을 바탕으로 강한 신뢰관계를 형성하고 고객의 니즈에 부합하는 차별화된 서비스 제공을 통해 국내 외 자산운용사, 정부기관, 보험사 등 180여개의 거래기관과 7500여개 펀드자산을 보관뼭桓?求?국내 최대 수탁기관으로 지위를 확고히 하고 있다. 특히 안정된 전산시스템, 최고 수준의 전문인력 확보, 차별화된 서비스 제공 등 다양한 항목에서 우수성을 인정받았다.

KEB하나은행 ‘스티비어워즈’ 선정 소셜미디어 활용 혁신상 수상

KEB하나은행은 SNS를 통한 다양한 금융정보 편의성 제공과 활발한 커뮤니케이션 활동을 인정받아 2019 아시아·태평양 스티비어워즈 선정 소셜미디어 활용 혁신상을 수상했다. KEB하나은행은 2014년 아시아-태평양 스티비어워즈 신설과 동시에 첫 수상과 더불어 2017년부터 3년 연속으로 SNS 부문에서 우수한 소통 능력을 꾸준히 인정받으며 총 6년간 통산 4회 수상이라는 쾌거를 이뤘다.

기업은행, 혁신 창업기업 육성 ‘IBK창공(創工) 부산’ 개소

기업은행이 지방의 창업생태계 조성을 위해 은행권 최초로 지방 거점 창업육성플랫폼의 문을 열었다. IBK창공은 창업기업이 성공적인 사업모델을 구축할 수 있도록 투‧융자와 컨설팅, 사무공간 등의 금융‧비금융 서비스를 지원하는 창업육성플랫폼이다. IBK창공 부산은 마포, 구로에 이은 세 번째 창공이다. IBK창공 부산 1기에는 화학, 신소재, 정보통신, 건강 등의 분야에서 기술력과 시장성을 인정받은 총 19개 스타트업이 선발됐다.

신한은행 2019 하계 환전·송금 페스티벌 실시

신한은행은 본격적인 여름휴가 시즌을 맞아 환전·송금 고객을 대상으로 여행상품권 등의 경품과 해외여행시 다양한 혜택을 담은 쿠폰북을 제공하는 2019 Summer Dream 환전·송금 페스티벌을 실시했다. 이번 이벤트는 6월 3일부터 8월 30일까지 진행되며 △100미불 상당액 이상 환전 또는 송금 △글로벌 멀티카드에 100 미불 상당액 이상 충전 △체인지업 체크카드 외화 결제 계좌에 100 미불 이상 입금 중 한가지 이상 거래하는 고객이면 누구나 응모할 수 있다.

