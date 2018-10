박일평 LG전자 CTO, CES2019 개막 기조연설자로 나선다

'더 나을 삶은 위한 인공지능' 주제…"인공지능 분야 글로벌 위상 강화 반영"

박일평 LG전자 CTO(최고기술책임자) 사장이 내년 1월 예정된 세계 최대 IT전시회 ‘CES 2019’에서 LG전자의 AI를 강조할 계획이다.

16일 LG전자에 따르면 내년 1월8일부터 11일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2019에서 박 사장은 개막 기조연설자로 나선다.

박 사장은 개막 하루 전날인 7일 기조 연설을 통해 ‘더 나은 삶을 위한 인공지능(AI for an Even Better Life)’을 설파한다. 인공지능의 진화와 미래 삶의 변화에 대한 내용이다.

특히 박 사장은 ‘LG 씽큐(LG ThinQ)’의 3가지 강점인 맞춤형 진화와 폭넓은 접점 그리고 개방을 바탕으로 한 미래 인공지능 기술을 강조한다.

또 LG전자가 제품 중심 제조업체에서 소프트웨어, 솔루션 등을 포괄하는 라이프스타일 회사로 변모하면서 고객의 삶에 어떤 도움을 주는지도 제시한다.

이에 맞춰 LG전자도 오는 1월 진화된 인공지능을 구현한 다양한 제품과 서비스를 선보이고 인공지능 선도 브랜드로서 위상을 강화한다는 계획이다.

LG전자는 올해 5월 인공지능 스타트업 ㈜아크릴에 10억원을 투자하고 8월에는 캐나다 토론토에 ‘인공지능연구소’를 설립하는 등 인공지능 기술 강화를 위한 행보를 밟고 있다.

LG전자는 “유럽 최대 IT전시회인 IFA에 이어 곧바로 세계 최대 IT 전시회인 CES까지 한 회사가 개막 기조연설을 맡는 것은 드물다‘며 ”LG전자가 인공지능 분야에서 글로벌 위상이 한층 더 높아졌다는 것을 보여준다“고 밝혔다.

