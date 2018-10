충남도립대 잡콘테스트 한 달간 청양고 등 14팀 열전

‘Over the S.K.Y’ 대상…SK바이오랜드 분석 탁월

충남도립대학교가 취업 역량을 높이기 위해 마련한 ‘잡콘테스트’가 지난 2일 열린 가운데 수상자들이 허재영 총장(맨 앞줄 가운데)과 기념사진을 촬영하고 있다.(사진=충남도립대)

충남도립대학교(총장 허재영)가 마련한 ‘2018년도 잡콘테스트 기업분석 경진대회’에서 ‘오버더스카이(Over the S.K.Y)팀이 최종 대상을 차지했다.

4일 도립대에 따르면 도립대 부설 대학 일자리센터가 지난 9월부터 한 달여간 충남도립대 및 도내 고등학교 재학생 14팀이 참가한 가운데 ‘2018년도 잡콘테스트’ 결과, ‘SK바이오랜드기업’을 분석한 팀이 대상을 차지했다.

대상을 수여한 Over the S.K.Y팀은 충남도립대학교 자치행정과, 컴퓨터정보과 연합이며, SK바이오랜드기업을 타깃으로 △산업 △지역 △기업 측면을 분석하는 등 탁월한 역량을 드러냈다.



특히, 이들은 SK바이오랜드기업에 대해 사업전략을 제안하는 등 취업에 필요한 실질적 정보 분석을 이뤄냈다는 평이다.





대상에 이어 최우수상은 ‘지역아카데미 기업’과 ‘LX한국국토정보공사’를 분석한 인테리어패션디자인과 최강인패팀, 토지행정과 지적질팀이 수상했다.우수상은 환경보건과 우승고팀, 부여정보고등학교 LIGHT팀, 청양고등학교 새콤달콤팀 등 3팀이 차지했고, 장려상은 주산산업고등학교 We are the ONE팀, 자치행정과 김송희팀, 대천여자상업고등학교 송강송강팀, 환경보건과 정기고팀이 수상했다.허재영 총장은 “취업을 위해서는 희망하는 기업에 대한 보다 면밀하고 계획적인 분석과 준비가 필요하다”며 “잡콘테스트를 기업분석의 중요성을 깨닫고, 기업이 원하는 인재상이 될 수 있도록 자신의 역량을 키우는 학생들이 되기를 기대한다”고 말했다.한편, 대학 일자리센터가 마련한 ‘잡콘테스트 기업분석 경진대회’는 참여한 학생들이 팀을 이뤄 입사를 희망하는 기업에 대한 분석과 발표를 실시하는 등 취업에 필요한 정보력과 역량을 강화하기 위해 지난 2016년부터 추진해 온 대회다.

