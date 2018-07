남성희 대구보건대 총장, AUAP 인도네시아 총회 참석

남성희 대구보건대학교 남성희 총장은 아시아·태평양대학연합회(AUAP·Association of Universities of Asia and the Pacific) 회장자격으로 지난 9일부터 오는 12일까지 인도네시아 수라바야대학교(University of Surabaya)에서 열리는 제33회 총회에 참석한다.

남 총장은 이번 총회에서 AUAP를 양과 질적으로 성장시키기 위해 신규 회원대학 유치 노력과 함께 ‘디지털 시대 고등교육기관 생존 전략’이라는 주제로 국제학술대회도 개최한다.

또 국제대학총장연합회(IAUP·International Association of University Presidents) 회원 대학들 간의 교류를 확대하는 업무협약도 체결할 계획이다.

남 총장은 전문대학 총장 및 한국 여성 총장으로는 처음으로 지난 2016년 11월 AUAP 회장으로 취임해 현재까지 100여개 신규 회원대학 가입을 유치했다.

AUAP는 전 세계 30개국 150여 대학이 모여 세미나와 강연을 통해 각 대학 간 정보를 공유하고, 상호 교류 프로그램을 개발 협의하는 컨퍼런스를 개최하고 있다.

