공개된 이미지는 흑백의 시크한 모습의 사진 속에 씨엘씨의 일곱 번째 미니앨범 'BLACK DRESS'의 전곡 리스트가 담겨있다.이번 앨범 타이틀곡 'BLACK DRESS'를 비롯해 'Like that','선','일곱 번째'와 함께 지난 2월1일 발표한 대국민 응원송 'To the sky'까지 총 5곡으로 구성 되어있다.타이틀곡 'BLACK DRESS'는 상대방을 유혹하려는 여자의 마음을 블랙 드레스라는 패션 아이템을 통해 재미있게 표현한 곡으로 묵직한 비트와 중독성 강한 사운드가 인상적인 곡이다.씨엘씨의 일곱 번째 미니앨범 'BLACK DRESS'는 Hip-hop, EDM, 댄스 위주의 구성으로 시크함과 카리스마 넘치는 퍼포먼스에 집중한 앨범으로 그 동안 다양한 스타일의 음악들로 카멜레온 같은 모습을 보여준 씨엘씨가 이번에는 또 어떤 새로운 모습을 보여줄지 기대를 모은다.한편, 씨엘씨의 일곱 번째 미니앨범 'BLACK DRESS'는 오는 2월 22일 각종온라인 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다.