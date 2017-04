▲ Best 친절공무원 콘테스트.(사진=산청군) 경남 산청군은 지난 25일 군청 대회의실에서 'Best 친절공무원 콘테스트'를 개최했다고 26일 밝혔다. 군은 올해 네 번째로 열린 'Best 친절공무원 콘테스트'는 15명이 참가한 참가자들은 민원현장에서 겪었던 생생한 체험사례와 민원처리 대처법 등을 발표해 큰 호응을 얻었다. 삼장면에 근무하는 서옥 주무관이 노래가 있는 친절교실이라는 주제로 심사위원과 관람객들의 공감을 얻어 Best 친절공무원으로 선정됐다. 이어 신등면 우윤정 주무관과 농업육성과 김동원 주무관이 우수상, 금서면 신성희, 신안면 김소영, 오부면 홍영이 주무관이 장려상을 수상했다. 허기도 군수는 "친절공무원 콘테스트 행사가 공직사회 친절분위기가 확산돼 군민을 섬기는 감동 서비스로 이어질 수 있는 좋은 계기가 될 것"이라고 말했다. [신아일보] 산청/김종윤 기자 kyh7019@chollian.net <저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포금지> 김종윤 기자의 다른기사 보기