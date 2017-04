▲ (사진=태연 SNS 캡처)

소녀시대 멤버 태연이 ‘귀 호강’할 음악을 들고 팬들 곁을 찾았다.

5일 태연은 정규 1집 ‘My Voice’(마이 보이스) 디럭스 에디션을 각종 음악사이트를 통해 발매했다.

태연 소속사 SM엔터테인먼트 측은 앨범 발매 외에도 신곡 ‘Make Me Love You’(메이크 미 러브 유) 뮤직비디오를 홈페이지, 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 공개했다.



태연의 첫 정규앨범에는 따뜻한 봄 분위기를 한껏 느낄 수 있는 타이틀 곡 ‘Make Me Love You’를 비롯해 팝 발라드 곡 ‘I Blame On You’(아이 블레임 온 유), 팝 락 장르의 ‘Curtain Call’(커튼 콜) 등 신곡 3곡과 디지털 싱글로 선보인 ’11:11’(일레븐 일레븐)까지 4곡이 추가로 수록됐다.

[신아일보] 박선하 기자 sunha@shinailbo.co.kr