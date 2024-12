[가보고서] 개성 넘치는 인디 K뷰티, '와이레스'에 다 모였다

멀티밤 '가히' 코리아테크 뷰티플랫폼 韓·美 동시 론칭

스킨케어 및 메이크업 20개 브랜드·1000개 제품

기획·개발 집중할 수 있도록 수수료 최소화 '눈길'

북촌에 플래그십 스토어, 체험 및 구매 가능

와이레스 플래그십 스토어 내부 모습. [사진=정지은 기자]

‘콜라겐 실타레 탄력크림, 버블 팩 토너, 스파이시 파이어 부스트 립 플럼퍼.’

와이레스에 진열된 파운데이션. 호수는 무려 40개였다. [사진=정지은 기자]

와이레스는 ‘Why less for your skin(소중한 피부에는 가장 좋은 것만)’이라는 의미로 ‘제품 본질’에 투자하고 집중한다는 철학을 담았다. 이를 위해 입점하는 인디 브랜드들이 새로운 제품의 기획 및 개발에만 집중할 수 있도록 유통 수수료를 최소화하면서 글로벌 네트워크와 물류 시스템을 지원해 브랜드와 플랫폼이 동시 성장하는 전략을 택했다.

와이레스는 플랫폼 출시와 함께 서울 북촌에 한옥을 모티브로 한 플래그십 스토어도 오픈했다. 약 200평 규모의 확 트인 구조의 한옥으로 1층은 뷰티 관련 이벤트 및 문화교류, 카페 공간으로 활용된다. 지하 1층에는 다양한 브랜드의 제품을 체험하고 구매할 수 있는 매장이 마련됐다.

와이레스는 참신한 아이디어와 품질에 대한 확신을 가지고 있지만 유통채널 확보나 고비용 마케팅에 고민을 안고 있는 인디 브랜드를 위한 플랫폼이다. [사진=정지은 기자]

와이레스는 참신한 아이디어와 품질에 대한 확신을 가지고 있지만 유통채널 확보나 고비용 마케팅에 고민을 안고 있는 인디 브랜드를 위한 플랫폼이다. 기성 브랜드의 획일적인 트렌드에서 벗어난 신선한 제품, 새로운 성분과 제형, 다양한 피부색과 취향을 고려한 세분화된 컬러 등이 특징이다.

