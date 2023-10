득량만강진만권 행정협의회, 제1회 군민화합 합창 페스티벌 개최

고흥·보성·장흥·강진 4개군 합창, 화합·동반성장 계기 마련

(사진=고흥군)

득량만강진만권행정협의회는 19일 오후 7시 30분 보성군 문화예술회관에서 4개군 군민화합 합창 페스티벌을 개최한다고 18일 밝혔다.

득량만강진만권행정협의회는 득량만과 강진만의 공동 발전을 위해 2017년 발족했으며, 고흥군, 보성군, 장흥군, 강진군 4개 군이 지역 상생발전을 위한 다양한 시책 추진에 함께한다.

이번 행사는 고흥, 보성, 장흥, 강진 군민들의 문화예술 향유 기회를 확대하고 문화예술단체 상호 간 교류 증진을 목적으로 마련됐다.

고흥우주합창단, 보성군문화예술회관, 장흥합창단, 강진합창단 등 총 4개 합창단이 갈고닦은 기량을 펼친다.

전자바이올린 오프닝 공연을 시작으로 1부 공연에서는 ▲강진합창단에서 우리는(이성은 편곡), 바람의 빛깔(윤창호 편곡), 테스형(나훈아 곡)을 부르고 ▲고흥우주합창단에서는 바람이 분다(차혜원 편곡), Besame Mucho(오병희 편곡), 고흥으로 가부세(양일호 작곡) 등을 선보인다.

이어 ▲ARCO앙상블의 세월이 가면(최호섭 곡) ▲벨라싱어즈의 Butterfly(영화 ‘국가대표’ OST), I could have danced all night(뮤지컬 ‘마이페어레이디) 등 축하공연과 2부 공연에서는 ▲장흥합창단에서 새봄(김규환 작곡), 백일몽(Henry Clay Work 곡), 풍년가(경기도민요)로 무대를 꾸미고 ▲보성군 문화예술회관합창단에서는 마중(윤학준 곡), 꽃구름속에(조성은 작곡), 바람의 노래(조용필 곡)가 이어진다.

마지막을 장식할 공연은 4개의 합창단이 한 무대에 올라 국민가요로 알려진 ‘거위의 꿈(김동률 곡)’을 연합합창으로 함께하는 것이다. 음악으로 하나가 되는 감동을 선사한다.

[신아일보] 고흥/이남재 기자

njlee@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지