아트뮤, 프리미엄 고속충전케이블 4종 신규 출시

액상 실리콘재질의 실키(Silky) 고속충전케이블 2종

보풀 없는 안티 필링재질의 우븐(Woven) 고속충전케이블 2종

아트뮤가 프리미엄 고속충전케이블을 선보였다.[제공=아트뮤]

감성 모바일 충전 액세서리 아트뮤(ARTMU)를 운영하는 (주)아트뮤코리아(대표 우석기)가 프리미엄 고속충전케이블 ‘실키(Silky)’2종, ‘우븐(Woven)’2종을 신규 출시했다.

실키(Silky) 케이블은 액체 실리콘(Liquid Silicone) 소재에 특수 코팅을 거쳐 먼지와 오염에 강하며, 그래핀(Graphene) 차폐 호일 및 액체 실리콘 소재를 사용해 열에 강하고 부드러우며 유연해 사용 시 엉킴이나 꼬임을 예방할 수 있다.

우븐(Woven)케이블은 그래핀(Graphene) 차폐 호일과 부드러운 TPE 위에 우븐 패브릭(Woven febric) 소재로 3중 마감처리하여 지속적인 굽힘과 마찰에도 보풀이 발생하지 않으며, 오랜 시간 동안 케이블 본연의 상태를 유지할 수 있다.

신제품 아트뮤 고속충전케이블은 △C타입 to 라이트닝 8핀 고속충전 케이블, △C타입 to C 240W 5A 고속충전 케이블, 4개 모델로 구성됐다.

C타입 to 라이트닝 8핀 고속충전 케이블은 최신 고속 충전 표준인 USB-PD(USB Power Delivery, 파워딜리버리)를 지원, 18W 이상의 전력을 전달하는 USB-C 파워 어댑터를 사용할 경우 아이폰8 이후 제품들을 30분 이내에 최대 50%까지 빠르게 충전할 수 있다.

또한 엄격한 MFi-Certified (Made for iPhone- 아이폰 호환성 인증, 이하 MFi)검수과정을 거쳐 내구성과 안전성을 애플로부터 공식 인정받았다.

C타입 to C 240W 5A 고속충전 케이블은 USB Type-C 및 PD 표준을 준수하며, USB-IF 인증 받은 E-marker칩(Electronic marker Chip, 이마커)을 사용해 USB-PD 호환성 및 안정성을 최적화시켰다.

PTC 서미스터 보호 기능 칩이 내장돼 있어 비정상적인 사용 조건에서 발열을 억제해 케이블 및 스마트 기기의 손상을 사전 방지할 수 있다.

특히 노이즈 및 단선방지를 위한 오버몰딩(Over-Molding) 처리와 케이블을 정리할 수 있는 케이블타이, 먼지방지 보호캡까지 기본 제공한다.

아트뮤 관계자는 "고속충전케이블 구매시 단순 충전기능 뿐만 아니라 용도에 따라 데이터 전송속도, 영상지원 유/무를 반드시 사전 체크한 후 선택하는 것이 좋다"라고 밝혔다.

