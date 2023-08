LG전자, 이동형 맞춤 주거공간 '본보야지' 첫 선

LG전자 공간디자인 노하우 반영, 가전·IoT·가구 등도 갖춰

LG전자의 이동성이 가미된 고객 맞춤형 주거공간 '본보야지'.[사진=LG전자]

LG전자가 26~27일 서울 송파구 올림픽공원에서 열리는 글로벌 웰니스 페스티벌 ‘원더러스트 코리아 2023’에서 색다른 주거공간 ‘본보야지’를 처음 선보인다.

‘본보야지’는 이동성이 가미된 고객 맞춤형 주거공간이다. 약 20m2(약 6평) 크기의 복층 개방구조로 설계됐다. 고객이 원하는 장소에 정박할 수 있고 주변 환경과 어우러지는 나만의 라이프스타일을 누릴 수 있도록 해준다.

LG전자는 글로벌 가전시장을 선도하며 쌓아온 공간디자인에 대한 노하우를 ‘본보야지’에 적극 반영했다. 공간 활용을 극대화한 사선형 복도, 인체공학적 계단, 빌트인 구조 등을 적용해 내부를 넓어 보이게 했으며, 개방감을 위해 한쪽 벽면을 통창으로 꾸며 외부 환경을 인테리어로 활용할 수 있도록 했다. ‘본보야지’ 내부엔 공조 시스템, 가전, IoT 제품, 가구 등도 갖췄다.

LG전자는 다양한 주거문화 트렌드를 보다 심도있게 연구하기 위해 ‘본보야지’를 기획했다. 라이프스타일에 따라 고객이 생각하는 최적의 공간과 디자인은 무엇인지 등을 집중 연구할 계획이다.

LG전자는 이번에 웰니스 라이프스타일을 추구하는 고객들과 직접 소통하기 위해 ‘원더러스트 코리아 2023’에 마련된 ‘더 스튜디오 바이 고아웃코리아(The Studio by GO OUT KOREA)’ 공간에 ‘본보야지’를 설치하고, 다양한 웰니스 프로그램과 연계한 체험 행사를 운영한다.

LG전자는 이 외에도 다양한 장소에 ‘본보야지’를 마련해 고객과의 접점을 늘리고, 스마트 라이프 솔루션을 발굴하는 연구에 속도를 낸다. 9월엔 하이브 오리지널 콘텐츠 ‘인더숲 BTS편 시즌2’의 평창 촬영지에서 색다른 숙박 경험을 제안하고, 10월엔 국내 최대 캠핑·아웃도어 페스티벌 ‘고아웃 캠프’에 참가해 새로운 아웃도어 주거공간 콘셉트도 테스트할 예정이다.

‘본보야지’는 LG전자의 실험적이고 혁신적인 제품과 서비스 경험을 전하는 마케팅 플랫폼 ‘LG Labs’ 활동의 일환이다. LG전자의 미래 비전인 ‘고객의 다양한 경험을 연결·확장하는 스마트 라이프 솔루션 기업’을 위한 다양한 시도 중 하나이기도 하다.

황성걸 LG전자 디자인경영센터장 전무는 “오픈 이노베이션을 통해 기존 틀에서 벗어나 다양한 고객 접점을 마련하고, F.U.N(First:최고의, Unique:차별화된, New:세상에 없던) 고객경험을 지속적으로 혁신할 것”이라고 말했다.

