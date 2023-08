하나금융 그룹헤드쿼터 디자인, 'CRED어워드' 미래 프로젝트 1위 선정

2021~2022년 유럽 및 미주 글로벌 디자인상 4관왕 달성한 바 있어

하나금융그룹 청라 그룹헤드쿼터 조감도 (사진=하나금융그룹)

하나금융그룹은 인천 청라에 조성중인 하나드림타운 내 그룹헤드쿼터 디자인이 중국에서 열린 디자인 혁신 어워드 '2022-2023 9th CREDA어워드(China Real Estate&Design Award)'에서 '미래 프로젝트(Future Project)'부문 1위(Gold)에 선정됐다고 14맇 밝혔다.

하나금융그룹의 청라 그룹헤드쿼터는 2017년 통합데이터센터 완공, 2019년 하나글로벌캠퍼스 완공에 이은 하나드림타운 조성사업의 3단계 프로젝트로, 지하 7층, 지상 15층, 연면적 12만8475㎡(약 3만8864평) 규모로 조성된다.

청라 그룹헤드쿼터 디자인은 지난 2021년과 2022년 유럽 및 미주 글로벌 건축 디자인상 4관왕을 달성한 바 있다.

2021년 2월 300여개의 경쟁작을 제치고 아시아 최초로 미국 글로벌 건축설계사(NBBJ)가 선정하는 '올해의 최우수 프로젝트'상을 받았고, 같은해 12월에는 홍콩에서 열린 'MIPIM Asia Awards 2021'에서 미준공 분야 1위인 '골드(Gold)'를 수상했다.

또, 미국 인테리어 디자인(Interior Design) 주관 'Best of Year Awards 2021' 미준공 비주거부문 1위인 '위너(Winner)' 선정과 미국 경영 전문지 패스트 컴퍼니 주최 '디자인 혁신상(Innovation by Design Awards)'에서 '워크플레이스 디자인(Workplace Design)'부문 1위(Winner)에 이름을 올렸다.

이번 CRED어워드는 총17개국 853개사가 참여해 약 6개월간 프레젠테이션 심사 등을 통해 건축적 미학뿐만 아니라 △환경보호 △사용자 경험 △경제적 효용성 등을 중심으로 총 10개 분야에서 최종 우승자(Gold)를 선정했다.

하나금융은 청라 그룹헤드쿼터는 이번 어워드를 통해 디자인의 혁신성을 넘어 사람·자연·환경이 어우러져 지역사회와 상생하는 365일 개방된 친환경 복합 공간으로서 경제적 효용성과 함께 지속가능한 발전을 추구하는 디자인이라는 점에서 높은 평가를 받았다고 평가했다.

하나금융그룹 관계자는 "세계적 권위의 건축 디자인상 4관왕에 이어 아시아에서 개최된 디자인 어워드에서도 청라 그룹헤드쿼터 디자인의 우수성을 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "2025년 준공되는 청라 그룹헤드쿼터는 그룹 임직원과 지역주민이 함께 공유하는 친환경 복합공간으로 자리매김하게 될 것"이라고 말했다.

한편 올해로 9회째를 맞은 CRED어워드는 지난 2014년 설립된 중국 내 유일한 건축 설계 관리 및 인증 전문 기관인 'DJSER(Design management Job for Sustainability, Economy, Rationality)'이 주최하는 디자인 어워드로, 글로벌 프로젝트를 대상으로 부동산 가치 및 디자인의 우수성을 심사해 매년 각 분야별 최종 우승자(Gold)를 선정하고 있다.

