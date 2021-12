삼진제약, 비건 스킨케어 시장 진출…'심플로그' 론칭

절제된 성분·스텝, 간편·현명한 스킨케어 지향

올클렌징밤·데일리선블럭 출시…미니멀리즘 우선

심플로그 제품[이미지=삼진제약]

삼진제약은 토털헬스케어 기업으로 거듭나기 위한 노력을 지속하는 가운데 자연 그대로의 건강함을 지향하는 비건 인증 스킨케어 브랜드로 경쟁력에 나선다.

삼진제약은 비건 인증 스킨케어 브랜드 ‘심플로그(simplog)’를 론칭하고 ‘올클렌징밤’, ‘데일리선블럭’ 등 제품 2종을 출시했다고 17일 밝혔다.

심플로그는 간결함을 의미하는 ‘simple’과 타당함, 논리를 뜻하는 ‘logic’의 합성어로 ‘We believe less is more’라는 슬로건 아래 ‘절제된 성분과 스텝’, ‘간편하고 현명한 스킨케어’를 의미한다.

심플로그 브랜드의 전체적인 특징은 전 제품의 동물성 성분 배제를 통한 비건 인증 획득과 피부 케어에 꼭 필요한 최소한의 성분만을 함유해 피부에 부담을 줄인 미니멀리즘을 우선했다는 점이다.

또 ESG경영의 일환으로 친환경 패키지 지향하는 것도 핵심요소다.

더불어 제품과 함유 성분의 효과 검증을 위한 인체 적용 시험도 완료했다.

이번에 출시한 올클렌징밤은 흘러내림 없이 피부 노폐물과 메이크업 잔여물 등을 깨끗하고 간편하게 제거할 수 있는 밤 제형의 원스텝 클렌저다.

프랑스 비건 인증 기관으로부터 이브비건(EVE VEGAN) 인증을 받았으며 각질제거와 피부의 생기를 더해주는 드럼스틱씨, 비타민나무오일을 함유하고 있다. 아울러 모공의 노폐물에 대한 세정력과 사용 후 보습감 테스트도 완료했다.

데일리선블럭은 가볍고 촉촉한 느낌이 드는 로션 제형의 선블럭으로 무기 화합물로 구성된 SPF35, PA+++다.

특히 피부에 무리가 가지 않아 어린 아이도 사용 가능하다. 아울러 열과 적외선으로 인한 피부 자극 테스트도 완료했으며 백탁 현상이 없어 사용 즉시 피부톤 개선 효과도 볼 수 있다. 이 제품 역시 유럽 비건 인증을 통과했다.

정자혜 담당 PM(프로덕트 매니저)은 “심플로그는 가치 소비를 지향하는 MZ세대를 겨냥해 전 성분 최소화, 전 제품 비건 인증, 효능 효과 기반, 친환경 지향 등의 ‘현명한 스킨케어 브랜드’라는 비전을 표방하고 있다”며 “앞으로도 건강한 피부 콘셉트에 맞는 제품들을 선보이며 브랜드 파워를 강화할 것”이라고 말했다.

ksh333@shinailbo.co.kr

