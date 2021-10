원광대병원, 2021년도 임상의학연구소 연구자 선정 

정형외과 김정우 교수, 영상의학과 김유리 교수

전북 익산 원광대학교병원이 20일 연구 논문 지원 대상자에 정형외과 김정우 교수, 영상의학과 김유리 교수를 선정했다고 21일 밝혔다.

병원에 따르면 경쟁력을 향상하고 연구중심 병원으로 자리매김하고자 연구 육성을 위한 지원 및 대상자 선정을 마쳤다.

원광대병원은 상급종합병원으로써 나아가야 할 미래지향적 연구의 연속성 및 환자 진료에 도움이 될 수 있는 연구를 중점 발굴, 지원하고자 연구 지원을 실시하고 있다.

선정된 중점 지원 연구 사업에는 정형외과 김정우 교수(공동 참여: 주민수)의 ‘동종 아킬레스 건을 사용한 최소 침습적 열쇠 구멍 기법을 통한 상부 관절막 재건술 후 생체역학 연구–사체 모델 연구’(Biomechanical study of Mini-open Superior Capsular Reconstruction with Key hole Technuque using Achilles Tendon Allograft - Cadaveric study)논문이 선정됐다.

신진 연구자 육성 사업에는 영상의학과 김유리 교수(공동 참여: 김태훈, 조시형)의 ‘조영제 유발 신 독성을 일으키는 위험 인자 OMOP-CDM Database 및 R CDM Database를 이용한 연구‘(The Risk Factors of Contrast Induced Nephropathy : An Analysis Using the OMOP-CDM Database and R CDM Database) 논문이 각각 선정됐다.

정형외과 김정우 교수는 새로운 술식을 시행한 후 환자들의 자기공명영상(MRI) 평가상에서 발견된 재건술 부위의 재파열 정도 및 부위를 분석하고 생체역학 연구상 분석된 결과를 비교했다. 임상적으로 적용할 수 있는 연구를 함께 진행 할 수 있는 효과를 기대했다.

영상의학과 김유리 교수는 임상적으로 위험도가 수치로 확인된 데이터 항목에 대해 조영제를 사용한 검사를 시행하기 전 환자 위험도 평가 및 신독성 발생 가능성에 대한 전 처치 또는 대비와 예후 예측에 활용하고 위험 인자를 정량 분석 할 수 있는 빅 데이터 분석 모델을 제시할 수 있는 효과를 기대했다.

선정된 연구자는 IRB 승인을 득한 후 연구를 진행해야 한다. 중점 연구 논문의 연구 기간은 2년 이내, 신진 연구 논문 연구 기간은 공고일로부터 3년 이내로 연구를 진행해야 하며 연구 기간 연장은 연구 과정이나 결과에 따라 달라질 수 있다.

윤경호 임상의학연구소장은 “의료기관에서 환자 진료나 후학 교육도 중요하지만 미래 의학 발전과 임상시험 허브로 성장하는데 기여하고 환자들에게 새로운 치료법의 임상 적용을 위해 임상연구 수행과 제한적 신 의료 기술을 안전하게 실현하수 있도록 최선의 노력을 다 하겠다”고 전했다.

