BBQ치킨, 맥주축제 '옥토버페스트' 연다

10월 말까지 BBQ 빌리지 송리단길점 전개

특별 플래터, 獨 파울라너 생맥주 운영

BBQ 빌리지 송리단길점에서 열리는 맥주축제 옥토버페스트 모습. [사진=BBQ]

BBQ치킨은 서울 송파구 소재 ‘BBQ 빌리지 송리단길점’에서 이달 말까지 맥주축제 ‘옥토버페스트’를 개최한다고 11일 밝혔다.

BBQ의 이번 행사는 독일 16개 주 가운데 가장 면적이 넓은 남부 바이에른주 주도인 뮌헨에서 열리는 세계적인 맥주축제 옥토버페스트를 서울 한복판에서 체험할 수 있는 콘셉트다. 행사에선 바이에른 스타일의 인테리어와 푸짐한 옥토버페스트 플래터, 독일 옥토버페스트 판매 1위 맥주인 파울라너 생맥주를 함께 즐길 수 있다.

BBQ 빌리지 송리단길점은 이번 축제를 위해 BBQ만의 시그니처 메뉴와 독일 전통음식을 결합한 특별 메뉴를 준비했다. 특히 옥토버페스트 플래터의 경우 독일식 닭구이인 브라트헨들, 소시지 브라트부어스트, 사우어크라우트, 구운 채소와 감자튀김 등으로 구성됐다. 여기에 미슐랭 1스타 레스토랑 출신 셰프가 직접 만든 카르토펠잘라트(독일식 감자 샐러드)가 곁들여진다. 또 독일 정통 파울라너 생맥주를 더해 서울에서 독일의 맛을 그대로 느낄 수 있다는 게 BBQ의 설명이다.

BBQ치킨을 운영하는 제너시스BBQ의 김태희 상무보는 “한국이 글로벌 문화 강국으로 떠오르고 BBQ치킨이 독일을 포함해 57개국에서 사랑받는 K푸드 브랜드로 자리 잡은 지금 서울에서 옥토버페스트의 정취를 선보여 뜻 깊다”며 “BBQ는 이름처럼 ‘Best of the Best Quality(최고의 품질)’라는 약속을 바탕으로 국경을 넘나드는 휼륭한 메뉴와 추억을 제공하겠다”며 글로벌 미션을 강조했다.

parkse@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지