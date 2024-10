LG 올레드TV, '프리즈 런던' 참가…'기후위기 경고' 작품 공개

영국 영화감독 존 아캄프라 협업…초대형 작품 몰입감

LG전자 모델이 세계적인 아트페어 ‘프리즈 런던(Frieze London) 2024’에서 97형 올레드 에보(evo) 5대를 활용한 초대형 작품 ‘바람이 되어(Becoming Wind)’를 감상하는 모습. [사진=LG전자]

LG전자가 세계적인 아트페어 ‘프리즈 런던(Frieze London) 2024’에 참가해 기후 변화 문제를 제시한 작품을 ‘LG 올레드 에보(evo)’로 선보였다.

LG전자는 영국 런던 리젠트 파크에서 지난 9일(현지 시각)부터 닷새간 열리는 이번 아트 페어에서 영국의 예술가이자 영화감독인 존 아캄프라(John Akomfrah)와 협업해 160제곱미터(㎡) 규모의 ‘LG 올레드 라운지(OLED Lounge)’를 조성했다고 11일 밝혔다.

이번 전시에서 97형(대각선 길이 약 245센티미터) 올레드 에보 5대로 구현한 초대형 작품 ‘바람이 되어(Becoming Wind)’로 한쪽 벽면을 채워 관람객에게 마치 영화관에 온 듯한 몰입감을 선사했다.

작가는 과거 풍요로운 생태계의 모습과 현재의 불안정한 모습을 영화 형식으로 보여줘 기후 위기에 대한 인간의 책임을 조명한다. 또 흑백영상과 컬러영상을 번갈아 배치하고 ‘우리는 서둘러야 한다(We need to be quick)’는 메시지를 띄워 주제 의식을 강조했다. 올레드 에보는 흑백 영상에서 완전한 블랙을, 컬러 영상에서 정확한 색을 표현해 메시지 전달을 돕는다.

플라스틱 사용량과 탄소 배출량을 줄인 올레드 TV는 작품을 보여주는 도구를 넘어 그 자체로 전시의 주제인 기후 변화 문제에 메시지를 던진다. 올레드 TV는 백라이트가 필요한 LCD TV 대비 자원 사용량이 적다. 실제로 65형 올레드 에보는 같은 크기의 LCD TV보다 플라스틱 사용량이 60% 줄었다. 플라스틱 사용이 줄면 생산·운송 과정에서 배출되는 탄소량도 감축된다. 이러한 노력으로 LG 올레드 TV는 영국 인증기관 ‘카본트러스트’와 스위스 인증기관 ‘SGS’로부터 4년 연속 환경 관련 제품 인증을 획득한 바 있다.

이 밖에도 전시장에는 77형 올레드 에보 2대를 좌우 입구에 배치했다. 한쪽에서는 작가와 LG 올레드의 협업 과정이 담긴 영상을 재생하고 다른 한쪽에서는 작가의 작품 설명 영상을 소개해 관람객의 이해를 돕는다.

작가는 지난 4월 열린 국제 미술전 ‘베니스 비엔날레’에서도 LG 올레드 TV를 활용한 작품을 선보였다. 해당 전시에서 영국 대표 작가로 참가해 65형 올레드 에보를 가로로 길게 이어 붙여 구현한 대표작 ‘네 개의 야상곡(Four Nocturnes)’, ‘퍼플(Purple)’ 등을 포함해 다양한 작품을 전시한 바 있다.

오혜원 LG전자 HE브랜드커뮤니케이션담당은 “LG 올레드 TV의 환경보호 노력과 전시의 주제 의식이 맞닿아 의미 있다”며 “이번 LG 올레드 아트 프로젝트를 통해 사회에 영감을 주는 협업을 하게 돼 기쁘다”고 말했다.

