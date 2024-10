국제약품, 셀트리온 '아이덴젤트' 론칭 심포지엄 개최

망막질환 치료제 경쟁력 제고…"노하우 기반 점유율 확대"

국제약품이 개최한 '아이덴젤트' 론칭 심포지엄 현장. [사진=국제약품]

국제약품은 안과질환 치료제 아일리아(성분명 애플리버셉트) 바이오시밀러 ‘아이덴젤트’ 론칭 심포지엄’을

진행했다고 7일 밝혔다.

아일리아는 미국 리제네론(Regeneron)이 개발한 황반변성 등의 안과질환 치료제다. 이는 혈관내피생성인자(VEGF)에 결합해 신생혈관 형성을 억제한다. 국내 아일리아 시장 규모는 1000억원이다.

아이덴젤트는 오리지널 제품인 아일리아와 동등한 효능과 안정성이 입증된 셀트리온 바이오시밀러다. 아이덴젤트는 지난 5월 식품의약품안전처 허가를 획득했으며 이달 1일 바이알 제형 보험급여목록에 등재됐다.

국제약품은 지난 4월 셀트리온제약과 전략적 마케팅 파트너십 계약을 체결하고 아이덴젤트의 국내 판매를 공동으로 진행하고 있다.

이번 심포지엄은 국내 안과 망막전문의 100여명이 참석한 가운데 ‘새로운 Anti-VEGF Biosimilar, EYDENZELT’라는 주제로 진행됐다.

첫날 심포지엄에는 박규형 한국망막학회 회장(서울대학교병원 안과 교수)이 좌장을 맡고 사공민 영남대학교병원 교수와 이승규 세브란스병원 교수가 연자로 나섰다. 사공민 교수는 ‘아이덴젤트 허가임상’을, 이승규 세브란스병원 교수는 ‘Biosimilars in Retinal Disease Management’을 주제로 각각 발표했다.

이튿날에는 박영훈 서울성모병원 교수가 좌장을 맡고 이준엽 서울아산병원 교수와 유대현 유대현나경 선내과 원장이 연자로 나섰다. 이준엽 교수는 ‘Optimizing Management using Aflibercept in DME’을, 유대현 원장은 ‘Recent concept of Biosimilar’을 주제로 각각 발표했다.

국제약품은 이번 심포지엄을 계기로 아이덴젤트를 통한 망막질환 치료제 시장에서의 경쟁력을 더욱 높일 전망이다.

국제약품은 또한 지속적인 심포지엄과 설명회를 통해 제품의 특장점을 널리 알리는 학술 마케팅을 진행할 예정이다. 아울러 합리적 약가를 통해 환자들에게 또 다른 선택지가 될 수 있도록 노력할 방침이다.

남태훈 대표는 “아이덴젤트는 오리지널 제품인 아일리아와 동등한 효능과 안전성을 입증한 바이오시밀러다. 오리지널 제품 대비 합리적 가격으로 출시돼 환자와 의료기관모두에게 경제적인 선택지를 제공한다”면서 “특히 아이덴젤트에 적용된 PFS 제형은 깨지지 않는 플라스틱 재질과 COP 재질의 Silicone Free 시린지를 사용해 의사의 편의성과 안전성을 최대화했다”고 말했다.

그는 이어 “안과 치료제 분야에서 그동안 쌓아온 노하우를 기반으로 시장점유율을 확대하겠다”며 “성공적인 론칭을 위해 전략적 마케팅 및 유통 네트워크를 통해 맞춤형 시장 공략을 가속화할 계획”이라고 덧붙였다.

