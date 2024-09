코카-콜라사, 제로 칼로리에 밀크탄산 ‘암바사 제로’ 출시

코카-콜라사의 암바사가 제로 칼로리 암바사를 선보였다. [제공=코카-콜라사]

코카-콜라사가 밀크 탄산음료 브랜드 ‘암바사 by 환타(이하 ‘암바사’)’를 제로 칼로리로 가볍게 즐길 수 있는 ‘암바사 Zero by 환타(이하 ‘암바사 제로’)’를 출시했다.

‘암바사 제로’는 오랜 시간 사랑받아 온 ‘암바사’의 부드러운 밀크 탄산을 제로 칼로리로 즐길 수 있는 제품이다. 제로 탄산음료에 대해 날로 높아지는 소비자 선호도에 맞춰 코카-콜라사 내 다양한 브랜드를 제로 칼로리 버전으로 선보이며 소비자 선택권을 확대한다는 취지다.

‘암바사 제로’는 캔 제품 1종으로 출시된다. LG생활건강의 자회사 코카-콜라 음료를 통해 온라인 채널에서 구매가 가능하며, 추후 마트, 편의점 등 오프라인 채널에서도 만나볼 수 있을 예정이다.

코카-콜라사 관계자는 “계속해서 높아지는 제로 칼로리 음료에 대한 소비자 니즈를 반영해, 오랜 시간 꾸준히 인기를 얻고 있는 ‘암바사’를 제로 칼로리 버전으로 선보이게 됐다”며 “밀크 탄산의 부드러움을 가볍게 즐길 수 있는 ‘암바사 제로’와 함께 일상 속의 달콤한 순간을 부담 없이 경험해 보시길 바란다”고 전했다.

