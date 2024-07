롯데호텔 하노이, '공항 의전' 받는 VIP 패키지 선봬

롯데호텔 하노이 전경. [사진=롯데호텔]

올해 개관 10주년의 롯데호텔 하노이는 VIP 패스트 트랙 서비스(빠른 입출국 심사)를 포함한 ‘즐거운 여행의 시작(A Pleasant Start to Your Trip in Hanoi)’ 패키지를 연말까지 선보인다고 17일 밝혔다.

해당 패키지는 여행 전후 피로감을 최대한 덜어 오롯이 여행에만 집중할 수 있는 상품으로 기획됐다.

구성은 △클럽 플로어 객실 1박 △VIP 패스트 트랙 서비스 △공항-호텔 픽업 또는 샌딩 서비스 1회 △프라이빗 체크인·체크아웃 △클럽 라운지 이용 혜택 등이다.

특히 프리미엄 공항 의전 서비스를 제공하는 VIP 패스트 트랙은 공항 직원 에스코트를 받으며 빠른 출입국 수속은 물론 수하물 픽업 지원 서비스를 받을 수 있다. 호텔에 도착한 후에는 59층에 위치한 클럽 라운지에서 프라이빗 체크인이 가능하다.

클럽 라운지 이용 혜택도 포함됐다. 조식, 애프터눈 티 및 디너 세미뷔페까지 모두 이용할 수 있다. 귀국 시에도 공항 직원의 출국 지원 서비스를 통해 수속시간을 크게 단축할 수 있다.

롯데호텔 하노이 관계자는 “이번 패키지는 가족 및 효도여행은 물론 해외 출장, 국제회의 등 비즈니스 목적까지 두루 이용하기 좋은 상품”이라며 “더욱 편안한 여행과 성공적인 비즈니스를 위한 최적의 선택이 될 것”이라고 말했다.

parkse@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지