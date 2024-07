한국조폐공사, 파리올림픽 팀코리아 골드카드 출시

판매 수익금, 체육 산업 및 종목 발전 등 사용

(이미지=한국조폐공사)

한국조폐공사는 대한체육회와 2024년 파리올림픽 출전 국가대표 선수를 응원하는 열망을 담아 ‘파리올림픽 팀코리아 응원 골드카드’를 출시했다고 8일 밝혔다.

카드는 파리올림픽 국가대표 선수 프로필 사진을 포토카드 형태로 제작해 조폐공사가 보증하는 순금 1그램(g) 원형 메달과 결합한 제품이다.

특히 금메달에는 팀코리아 로고와 함께 ‘To the world, Be the best’ 슬로건을 새겼고, 카드는 선수 사진에 각 종목을 표현하는 픽토그램과 응원문구를 더했다.

카드는 이날부터 오는 19일까지 조폐공사 쇼핑몰, 포켓CU, H몰, 더현대닷컴 등을 통해 예약 판매되며 발송은 22일부터 순차 진행된다. 이달 29일부터 동일한 판매 채널을 통해 상시 구입이 가능하다.

조폐공사는 카드 판매 수익금을 우리나라 체육 산업과 각 종목 발전을 위해 사용할 예정이며, 공사는 향후 국제 체육행사에 참여하는 국가대표 선수단 응원을 위해 관련 제품을 지속 출시한다는 방침이다.

성창훈 조폐공사 사장은 “기량을 갈고닦아 파리올림픽에 출전한 모든 선수의 승리를 기원하는 마음으로 골드카드를 기획했다”며 “올림픽에 출전한 국가대표를 응원하며 미래 팀코리아 선수를 꿈꾸는 체육계 꿈나무들에게 좋은 선물이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

