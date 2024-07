멘지, 매월 1일 ‘잇-빠이 데이’ 실시

여름 시즌 한정 판매 메뉴 ‘토리 모모니꾸 파이탄' 출시

멘지가 1일 업그레이드 행사를 진행한다. [제공=본아이에프 ]

외식 프랜차이즈 기업 '본아이에프'의 일본 라멘 전문점 멘지(MENJi)가 매월 1일마다 고객들을 위해 ‘멘지 잇-빠이 데이(MENJi いっぱい DAY)’를 진행한다고 밝혔다.

멘지 잇-빠이 데이는 매월 1일 매장을 찾는 고객들에게 특별한 이벤트와 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 복날 시즌 한정 메뉴인 ‘토리 모모니꾸 파이탄’ 출시와 더불어 7월 1일(월)에 전 매장에서 처음 시행되며, 2회차는 8월 1일(목)에 진행될 예정이다.

먼저, 멘지는 행사 당일 대표 메뉴 ‘토리파이탄 라멘’을 구매하는 고객들을 대상으로 ‘차슈가득 토리파이탄(약 1만5000원 상당)’으로 메뉴 무료 업그레이드 혜택을 제공한다.

‘차슈가득 토리파이탄’은 멘지 시그니처 메뉴로 3대 돼지고기 품종으로 꼽히는 듀록으로 만든 부드러운 수비드 목살 차슈를 라멘 그릇 가득 둘러 멘지 라멘의 맛을 극대화해주는 메뉴다.

또한 멘지 잇-빠이 데이에 ‘토리 모모니꾸 파이탄’ 또는 ‘바질아지헨 파이탄’ 구매 고객에게는 ‘BOGO(Buy One Get One) 쿠폰’이 실물로 증정된다. 메뉴 1그릇 구매 시 동일 메뉴 1그릇을 증정하는 1+1 형태의 쿠폰으로 쿠폰 수령 당월 내 해당 지점에서 사용이 가능하다.

오프라인 매장에서의 이벤트 외에도 SNS 후기 이벤트도 마련된다. 멘지 잇-빠이 데이 당일 지정 키워드 또는 해시태그와 함께 방문 후기를 작성하면 추첨을 통해 총 20명에게 ‘1인 라멘 혼술 세트’ 식사권을 증정한다. 개인 인스타그램 또는 블로그를 통해 참여 가능하며, 후기 작성 후 멘지 공식 인스타그램 내 구글폼에 작성한 후기 URL을 제출하면 된다.

그밖에 멘지 잇-빠이 데이에는 매장별 이벤트도 진행된다. 행운의 가챠 머신, 생맥주 1+1 증정 이벤트 등 다양한 이벤트가 고객들을 기다리고 있다.

한편, 7월 멘지 잇-빠이 데이에 출시되는 토리 모모니꾸 파이탄은 8시간 우려낸 진한 닭 육수에 직화로 구운 모모니꾸(통닭다리)를 통째로 올린 조합의 메뉴로, 여름철 건강을 챙길 수 있는 특별한 라멘 보양식으로 출시된다.

adevent@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지