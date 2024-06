[주차장] 6월3주, '뉴 미니 컨트리맨' 출시…MINI 외 2가지 자동차

2024년에도 <신아일보>는 매주말 일상과 함께 할 수 있는 슬기로운 시간을 만들어주기로 했다. 생활 속 뗄 수 없는 ‘교육, 가전‧가정제품, 자동차’ 분야 등을 선정, 매주 분야별 알토란같은 정보를 접할 수 있게 전달한다. 매주말 ‘위클리 시리즈’ 코너를 통해 △알림장 △가전&쿡커 △주차장 △하늘길 타이틀로 토요일과 일요일 독자들을 찾아가겠다.

주차장은 이번‘주’ 자동‘차’ 한‘장’면의 줄임말로 한주간 신모델과 이벤트 소식을 담는다.

뉴 MINI 패밀리_뉴 MINI 컨트리맨(좌), 뉴 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼(우). [사진=미니코리아]

6월3주 주차장은 미니 코리아의 ‘뉴 MINI 컨트리맨’ 출시다. 미니 코리아는 아이코닉한 디자인과 디지털 경험을 갖춘 ‘뉴 MINI 컨트리맨’의 가솔린 모델을 공식 출시했다. 기아는 ‘The 2024 모닝’을 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다. 현대차가 '캐스퍼 일렉트릭' 티저를 공개한 것도 이번주 관심 이슈다.

◇미니 코리아- '뉴 MINI 컨트리맨' 공식 출시

MINI 코리아가 MINI만의 아이코닉한 디자인과 혁신적인 디지털 경험을 갖춘 ‘뉴 MINI 컨트리맨’의 가솔린 모델을 공식 출시하고 새로운 MINI의 시대를 열어 갈 뉴 MINI 패밀리를 공개했다. 뉴 MINI 컨트리맨은 지난 2017년 출시된 2세대 모델 이후 7년 만에 선보이는 3세대 완전변경 모델이다. 현대적이고 세련된 디자인과 이전 세대 모델 대비 한층 커진 차체와 여유로운 공간감, 혁신적인 디지털 경험, 강력한 주행성능 등을 갖춰 모든 라이프스타일을 아우르는 프리미엄 SUV로 거듭났다. 이번 뉴 MINI 패밀리 공개 및 뉴 MINI 컨트리맨 출시 행사를 위해 한국을 방문한 올리버 하일머(Oliver Heilmer) MINI 디자인 및 선행 디자인 총괄은 뉴 MINI 패밀리 전반에 반영된 새로운 디자인 방향성을 소개하며 “뉴 MINI 패밀리의 새로운 디자인 언어인 ’카리스마 있는 간결함’은 브랜드 역사 속에 존재하고 있는 MINI만의 DNA이자, 전기화 브랜드로 전환하고 있는 MINI 브랜드의 핵심 가치”라며 “온 가족을 위한 차량으로 거듭난 뉴 MINI 컨트리맨은 차체 크기와 실내 공간이 비약적으로 진화했을 뿐만 아니라 외관, 특성, 경험적인 측면에서도 차별화된 가치를 제공할 것”이라고 말했다.

◇기아- 'The 2024 모닝' 출시

기아는 상품 경쟁력을 높인 ‘The 2024 모닝’을 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다. The 2024 모닝은 연식변경 모델로 GT 라인(line) 트림을 새롭게 추가해 고객들의 선택권을 넓히고 신규 사양을 적용해 운전자 편의성을 향상시킨 것이 특징이다. 이번에 처음 선보이는 The 2024 모닝의 GT 라인은 전용 디자인 요소를 적용해 기본 모델보다 한층 더 강인한 이미지를 완성했다. 외관은 라디에이터 그릴과 인테이크 그릴을 확장해 스포티한 느낌을 강조했으며 전면가공 16인치 휠, 블랙 하이그로시 사이드실 몰딩, 디퓨저가 적용된 후면 범퍼, GT 라인 전용 엠블럼 등을 통해 차별화된 디자인을 구현했다. 여기에 헤드램프, 주간주행등, 전면부 방향지시등, 센터 포지셔닝램프에 모두 LED를 기본으로 적용했다. 실내는 D컷 스티어링 휠과 메탈 페달을 적용해 GT 라인만의 감각적인 공간을 연출했다. The 2024 모닝은 시그니처 트림부터 국내 내연기관 경차 최초로 전자식 주차 브레이크(EPB, Electronic Parking Brake)와 오토 홀드(Auto Hold)를 기본으로 탑재했다.

기아, 'The 2024 모닝'. [사진=기아]

◇현대차- '캐스퍼 일렉트릭' 티저 공개

현대자동차는 전기차 대중화를 위한 새로운 기준이 될 '캐스퍼 일렉트릭(CASPER Electric)'의 티저 이미지를 공개했다. 캐스퍼 일렉트릭은 캐스퍼의 전동화 모델로 기본 모델의 단단한 실루엣을 계승하면서도 전동화 디자인 요소를 더해 차별화된 모습을 갖추며 진화했다. 티저 이미지를 통해 엿본 캐스퍼 일렉트릭은 견고하면서도 간결한 윤곽이 가장 먼저 돋보인다. 이어 전기차만의 차별화된 픽셀 그래픽이 적용된 전면부 턴시그널 및 면발광 DRL은 후면부의 테일&스탑 램프와 함께 미래지향적인 통일감을 완성하며 눈길을 사로잡는다. 또한 현대차는 캐스퍼 일렉트릭의 클러스터부 티저 이미지를 통해 1회 충전 주행 가능거리 315km를 공개하며 상품성에 대한 강한 자신감을 내비쳤다. 현대차 관계자는 “기존에 없던 새로운 차급으로 탄생한 캐스퍼 일렉트릭은 국내 전기차 시장에서 대중화를 선도할 기준이 되는 차가 될 것"이라며 "캐스퍼만의 독창적인 캐릭터에 독보적인 상품성을 얹어 고객의 기대를 뛰어넘는 전동화 경험을 선사하겠다"고 밝혔다.

jblee98@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지