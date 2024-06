전화성 대표, '투자자의 생각을 읽어라' 책 출간

투자자의 생각을 읽어라 [제공=씨엔티테크]

씨엔티테크 전화성 대표가 <투자자의 생각을 읽어라> 를 출간했다. 이 책은 누적 450개 이상의 초기 스타트업에 투자를 집행한 액셀러레이터로서, 푸드테크 비즈니스를 하는 기업의 대표로서 지난 20여년간 사업을 통해 얻은 인사이트가 담겨있다.

<투자자의 생각을 읽어라> 는 스타트업 창업자 입장에서 "과연 투자자는 어떤 생각을 하고 투자를 하는가" 에 대한 궁금증을 세밀하게 풀어내고 있다.

책은 크게 7개의 부로 구성돼 있으며, 주요 목차를 살펴보면 '4WHY로 설득하라', '매력을 이끄는 IR 6단계로 끝내라', '한끗차이가 투자를 이끌어낸다','투자자처럼 생각하라','회사 밸류업을 위한 제언 TPIE'와 같은 내용으로 이루어져 있다.

전반부의 구성은 투자자가 스타트업 창업자를 만나거나, IR 발표 현장에서 창업자의 발표를 들을 때 어디에 집중하고, 어떤 생각을 하는지에 대해 4 WHY 관점에서 접근하고 있다.

4 WHY 는 why you , why now why this idea, why me를 의미하며 각각 투자자가 창업자에게 던지는 질문이다. 이는 구체적으로 "왜 당신에게 투자를 해야 하는가?", "왜 지금 투자를 해야 하는가?", "왜 이 아이디어에 투자를 해야 하는가?" , "왜 나에게 투자를 받아야 하는가?" 에 대한 질문이다.

전화성 대표는 이러한 질문들을 던지며 창업자를 만나고 창업자에게서의 확신을 갖게 되면 투자로 이어지게 된다고 책에서 밝히고 있다.

또한 책에서는 스타트업의 IR DECK 을 잘 쓰기 위한 6단계 요령 및 다양한 설득의 키 포인트들을 제시하고 있다.

그 외에도 씨엔티테크가 투자한 포트폴리오 내의 여러 기업들 중 기억에 남는 창업자의 일화, 기업에서 자체 개발해 검증한 기업 진단 분석 시스템인 '스타트업 밸류체크시스템'도 이야기하고 있다.

전화성 대표는 지난 2003년 푸드테크 기업 씨엔티테크을 설립해 20여년 째 사업을 영위하고 있으며, 액셀러레이터로서도 5천개 이상의 스타트업을 육성하고 450개 이상 기업에 투자를 하는 등 선배 창업가이자 투자자로서 업을 이어나가고 있다.

이번에 <투자자의 생각을 읽어라> 책을 출간한 전화성 대표는 "액셀러레이터는 그냥 '조금 투자하는 사람'이 아니며, 강소 스타트업이 많아지고 우리 사회의 경제적 인프라가 견고해지길 바라는 사람들' 이라면서, "기술이 발전하며 생겨나는 파괴적 충돌, 그 속에서 기존 산업과 신산업의 중재역할을 하며 이 시대의 키스톤(Keystone)이 되어 창업벤처생태계의 한 주체로서 스타트업에 실제 도움이 되길 바라며 책을 쓰게 되었다" 고 밝혔다.

adevent@shinailbo.co.kr

저작권자 © 신아일보 무단전재 및 재배포 금지